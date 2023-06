L’ancien vice-président Mike Pence se lance dans la course à la Maison Blanche en 2024

L’ancien vice-président Mike Pence a lancé son défi très attendu à l’ancien patron Donald Trump pour la nomination du parti à la Maison Blanche en 2024.

Le républicain de 63 ans a déposé ses documents de candidature auprès de la Commission électorale fédérale.

Pence a passé une grande partie des deux dernières années à visiter les premiers États candidats tels que l’Iowa, la Caroline du Sud et le New Hampshire pour renforcer sa vision politique en tant que « chrétien, conservateur, républicain – dans cet ordre ».

L’ancien vice-président républicain Mike Pence a lancé lundi son défi très attendu à l’ancien patron Donald Trump pour la nomination du parti à la Maison Blanche en 2024, mettant en place le scénario inhabituel de deux colistiers devenant rivaux.

Pence, un chrétien évangélique de 63 ans, a déposé ses documents de candidature auprès de la Commission électorale fédérale avant une déclaration officielle qui sera faite par vidéo mercredi dans l’État à vote anticipé de l’Iowa – rejoignant un champ primaire déjà bondé.

Il a passé son mandat de vice-président de 2017 à 2021 à aiguiser sa réputation de député loyal qui a amené la droite religieuse sous la tente et qui était prêt à défendre le président contre toute accusation.

Mais il est devenu un paria dans Trumpworld après avoir rejeté les demandes du chef républicain d’annuler les élections de 2020 dans son rôle de président du Sénat.

Constamment réprimandé par Trump après la victoire de Joe Biden – et même chahuté lors d’une conférence conservatrice avec des chants de « traître! » – Pence a continué à louer le magnat en public.

Cela a finalement changé lorsque le torrent de fausses allégations de fraude électorale de Trump a conduit une foule à chanter pour que Pence soit pendu au Capitole des États-Unis.

Depuis l’émeute, Pence a appelé Trump pour avoir mis sa famille en danger et a souligné ses différences avec l’ancien président sur des questions allant de la gestion du dirigeant russe Vladimir Poutine au droit à l’avortement.

« Chrétien, conservateur, républicain »

Pence a passé une grande partie des deux dernières années à visiter les premiers États candidats tels que l’Iowa, la Caroline du Sud et le New Hampshire pour renforcer sa vision politique en tant que « chrétien, conservateur, républicain – dans cet ordre ».

Son entrée ne change pas grand-chose à la dynamique de la course, qui est divisée en trois voies – le leader en fuite Donald Trump, le rival le plus proche de Trump, Ron DeSantis, et tous les autres.

Pence se présente comme un républicain traditionnel, soucieux de la responsabilité fiscale et des valeurs familiales, qui peut appliquer les politiques de Trump sur l’économie, l’immigration et bien d’autres choses sans le drame.

LIRE | » Tellement perdu « : Trump et DeSantis échangent des barbes alors que l’acrimonie de la campagne 2024 grandit

Marquant un contraste avec Trump, Pence n’a pas exclu les coupes sociales et s’est fortement allié à l’Ukraine. C’est un partisan de l’avortement qui s’est opposé au mariage homosexuel.

Alors que sa politique est populaire au sein du parti, les critiques se demandent si Pence a une circonscription dans un parti qui se concentre désormais davantage sur le populisme et la politique culturelle que sur le conservatisme traditionnel.

Et les électeurs favorables à sa décision de défendre la Constitution ont d’autres choix de candidats, comme le prosélytisme chrétien Tim Scott qui n’apporte pas avec eux le bagage des années Trump.

« Nous reconnaissons tous (Pence) le mérite d’avoir certifié l’élection », a déclaré la stratège républicaine Sarah Longwell à Politico.

« Mais il s’est également tenu à côté de Donald Trump et l’a normalisé et validé pendant quatre ans alors que Trump a bafoué la présidence. »

« Les Trumpistes sont en colère »

Le gouverneur de Floride DeSantis a constamment sondé près de 20 points au-dessus de Pence et espère déborder Trump par la droite.

Mais la mauvaise performance de DeSantis dans les sondages en tête-à-tête a ouvert les vannes, Chris Christie devant annoncer mardi, rejoignant les anciens gouverneurs Nikki Haley et Asa Hutchinson dans la course.

Comme Haley et DeSantis, Pence a semblé déterminé à éviter tout conflit avec Trump dans l’espoir de courtiser ses anciens partisans si la cascade d’enquêtes criminelles visant l’ancien président le sortait de la course.

Les candidats les moins bien classés ont également souligné qu’il reste un long chemin à parcourir dans la course.

Au point équivalent de la primaire de 2016 – les deux premières semaines de juin 2015 – Trump figurait dans cinq sondages qui plaçaient son soutien entre 1 et 4 %.

Reste à savoir si Pence peut se distancer de Trump tout en se débarrassant de la base loyale de l’ex-président.

« Les Trumpistes sont en colère contre lui. Les Jamais Trumpistes lui en veulent de faire partie de l’administration et de soutenir un promoteur d’insurrection destitué et condamné », a déclaré le stratège républicain Chip Felkel à Vox.

« C’est un chemin difficile. »