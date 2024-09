L’ancien vice-président Mike Pence parle de démocratie à la MTSU le 6 janvier

MURFREESBORO, Tennessee (WTVF) — L’ancien vice-président Mike Pence admettra que les principes de la démocratie ont été mis à l’épreuve lors de l’un de ses derniers actes de pouvoir en 2021.

Alors que les manifestants tentaient de prendre le contrôle du Capitole le 6 janvier, Pence a lancé les travaux du Sénat américain pour passer les votes du collège électoral et entamer la transition du pouvoir de l’ancien président Donald Trump à l’actuel président Joe Biden. Aux premières heures du 7 janvier, Pence a déclaré son ticket perdu.

Il a revécu ce souvenir à la MTSU mardi en tant qu’orateur principal de la Journée de la Constitution de l’université.

« Quand ce jour est arrivé il y a trois ans, je me souviens du serment que j’ai prêté au peuple américain et à Dieu tout-puissant », a déclaré Mike Pence. « Je laisserai le soin à d’autres et à l’histoire de juger. C’est par la grâce de Dieu que j’ai fait mon devoir ce jour-là, et ce fut un grand honneur de le faire. Le 6 janvier, le président Trump a eu tort. Je n’avais pas le droit de rejeter des votes. »

Il a prononcé ces mots devant une salle pleine d’applaudissements. Seule une poignée d’étudiants ont manifesté sur le campus. Pence a pris la parole au Tucker Theatre, rempli d’étudiants et de professeurs, sur le thème de la démocratie américaine.

Pence a déclaré que les auteurs de violences du 6 janvier devaient être poursuivis dans toute la mesure permise par la loi. Il a évoqué le 6 janvier parmi d’autres sujets, notamment l’immunité de l’exécutif et la destitution.

« Je dois être honnête quand j’ai vu le président Trump être destitué à la suite d’un appel téléphonique à un dirigeant étranger, j’ai eu le sentiment que nous avions brisé les limites que les pères fondateurs avaient en tête », a déclaré Mike Pence. « Des deux côtés de l’échiquier politique, la Constitution a été trop influencée. Nous devrions revenir à un engagement en tant qu’Américains. Si vous entretenez l’illusion qui nous distingue du reste du monde, nous sommes du reste du monde. Mais ce sont nos principes, nos idéaux, notre forme de gouvernement qui sont la clé. Pour résoudre les défis auxquels l’Amérique est confrontée aujourd’hui, nous devons revenir au cadre des États-Unis. »

Le sénateur JD Vance est également devenu un sujet de conversation lorsque le modérateur a demandé si Pence avait des conseils à lui donner ou s’il accepterait de s’asseoir avec Vance, qui se présente sur le ticket présidentiel de Trump en novembre.

Pence a déclaré que le but de la vice-présidence était d’assumer ses fonctions à tout moment en cas de tragédie.

« Bien sûr, je m’assoirais avec le sénateur Vance », a-t-il déclaré. « Nous avons prié plus d’une fois pour lui. Je lui dirais ce que j’essayais de me dire chaque jour en tant que vice-président. Le matin, quand je m’habillais, je voulais toujours penser à trois choses que je voulais faire chaque jour. Pour être honnête, j’ai sorti un marqueur magique et j’ai écrit sur le miroir : « Soyez informé, soyez préparé et soyez utile. Je voulais m’assurer que mon cœur était au bon endroit si l’histoire m’appelait. »

Le modérateur a évoqué les craintes des étudiants concernant la venue de Pence sur le campus, en particulier de la communauté LGBTQ de la MTSU. Il a expliqué aux étudiants que, selon lui, le mariage devait être l’union d’un homme et d’une femme, ce qui a été accueilli par de nombreuses huées dans le public.

« C’est à cela que ressemble la liberté », a déclaré Pence. « Mais la Cour suprême des États-Unis a reconnu le mariage homosexuel comme loi du pays. Voilà ce qui est formidable avec la Constitution. Vous pouvez être en désaccord avec la Cour suprême, mais vous ne pouvez pas lui désobéir. Ce fut le plus grand honneur de ma vie d’être votre vice-président. Je pense, comme je l’ai dit lorsque j’étais gouverneur, que personne ne devrait être maltraité ou abusé en raison de qui il est, de qui il aime ou de ce qu’il croit. Je ne soutiens pas la discrimination. »

La MTSU célèbre chaque année le Jour de la Constitution dans le cadre d’une programmation d’une semaine. Le Jour de la Constitution est célébré chaque 17 septembre.

Avez-vous plus d’informations sur cette histoire ? Vous pouvez envoyer un e-mail à [email protected].