L’ancien vice-président Mike Pence se rétablit après une opération de pacemaker, a annoncé jeudi son bureau.

Au cours des deux dernières semaines, Pence aurait éprouvé «des symptômes associés à une fréquence cardiaque lente». Après avoir consulté ses médecins, Pence a fait installer le stimulateur cardiaque mercredi au campus médical Inova Fairfax. La procédure a été couronnée de succès, et l’ancien vice-président devrait reprendre ses activités normales « dans les prochains jours », selon son bureau. En 2016, après avoir été nommé candidat républicain à la vice-présidence, Pence a révélé qu’il avait un bloc de branche gauche asymptotique.

La procédure a eu lieu à Falls Church, en Virginie, mais dans une nouvelle déclaration publiée à USA Today, Pence a également remercié ses médecins de l’Indiana.

«Je suis reconnaissant pour le professionnalisme et l’attention rapides des médecins, des infirmières et du personnel exceptionnels de l’Inova Heart and Vascular Institute, notamment le Dr Brett Atwater et le Dr Behnam Tehrani. J’apprécie également la consultation de mes médecins de longue date de l’Indiana, le Dr Michael Busk et le Dr Charles Taliercio à Ascension St. Vincent. Ma famille a été vraiment bénie par le travail de ces professionnels de la santé dévoués », a déclaré Pence dans un communiqué.

L’annonce intervient juste une semaine après que Pence a annoncé son nouveau groupe de défense politique conservatrice et un mémoire à venir, qui sera publié en 2023.

