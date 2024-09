L’ancien vice-président Dick Cheney a déclaré qu’il voterait pour Harris

L’ancien vice-président Dick Cheney a annoncé vendredi qu’il voterait pour la vice-présidente Kamala Harris cet automne, confirmant une nouvelle rendue publique pour la première fois par sa fille, l’ancienne représentante Liz Cheneyplus tôt dans la journée.

Les deux Cheney sont républicains, et le plus âgé a servi sous la présidence de George W. Bush. Le plus jeune, qui a soutenu Harris cette semaine, est devenu l’un des anciens présidents Donald Trumples critiques conservateurs les plus éminents.

« Dans les 248 ans d’histoire de notre pays, il n’y a jamais eu d’individu qui ait représenté une plus grande menace pour notre république que Donald Trump », a déclaré Dick Cheney dans un communiqué. « Il a essayé de voler les dernières élections en utilisant le mensonge et la violence pour se maintenir au pouvoir après que les électeurs l’aient rejeté. On ne pourra plus jamais lui faire confiance au pouvoir. »

« En tant que citoyens, nous avons tous le devoir de placer notre pays au-dessus des considérations partisanes pour défendre notre Constitution. C’est pourquoi je voterai pour la vice-présidente Kamala Harris », a-t-il ajouté.

Liz Cheney a révélé pour qui son père voterait lors d’une interview au Texas Tribune Festival.

« Dick Cheney votera pour Kamala Harris », a-t-elle déclaré plus tôt vendredi.

« Si vous pensez à la situation actuelle et à la gravité de cette situation, mon père croit et il l’a déclaré publiquement qu’aucun individu dans notre pays n’a jamais été une menace aussi grave pour notre démocratie que Donald Trump », a ajouté Cheney. « Et c’est à ce moment-là que nous sommes confrontés. »

Liz Cheney avait déclaré lors de l’annonce de son soutien à Harris mercredi que les gens n’avaient pas « le luxe d’écrire les noms des candidats, en particulier dans les États swing ».

« En raison du danger que représente Donald Trump, non seulement je ne voterai pas pour Donald Trump, mais je voterai pour Kamala Harris », a-t-elle déclaré.

Cheney a déclaré vendredi qu’elle n’avait pas parlé avec Harris cette semaine.

Interrogé vendredi sur ses propos, le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a répondu : « Mais qui est donc Liz Cheney ? »

L’ancienne députée du Wyoming a également déclaré lors de son entretien de vendredi avec Mark Leibovich de The Atlantic qu’elle soutiendrait le représentant Colin Allred, démocrate du Texas, dans sa candidature au Sénat. Allred défie le sénateur républicain Ted Cruz, qui siège au Sénat depuis 2013.

« Ici au Texas, vous avez un candidat formidable et sérieux qui se présente au Sénat des États-Unis, et son nom est… » Elle a fait une pause pendant que le public applaudissait et Leibovich leur a demandé de la laisser parler.

« Ce n’est pas Ted Cruz », a-t-elle déclaré.

Cheney a ensuite salué les références d’Allred, soulignant le temps qu’elle a passé à siéger à la Chambre avec lui.

« Nous avons besoin de gens qui vont servir en toute bonne foi », a déclaré Cheney. « Nous avons besoin de gens qui sont des fonctionnaires honorables, et dans cette course, c’est Colin Allred qui est en cause. Je travaillerai donc en son nom. »

Dans un communiqué, Allred a qualifié Cheney de « patriote » et a déclaré qu’il était « honoré d’avoir son soutien ».

« Même si nous ne sommes pas d’accord sur tout, nous avons réussi à trouver un terrain d’entente en plaçant notre pays au-dessus des partis politiques », a déclaré Allred. « Il est important de noter que nous croyons tous deux à la protection de notre démocratie, de notre constitution et de la promesse fondamentale de notre grand pays. Et nous sommes tous deux d’accord sur le fait que les Texans ne peuvent pas se permettre six années supplémentaires de Ted Cruz. »

La campagne d’Allred a également noté que lui et Cheney avaient coparrainé plus de 50 projets de loi ensemble, un clin d’œil à leurs efforts pour travailler de manière transversale.

Contacté pour un commentaire, un porte-parole de la campagne de Cruz a qualifié Cheney de « l’exemple type du changement d’attitude ».

« Nous sommes vraiment très surpris d’apprendre que Liz Cheney, l’incarnation même de l’indécision, soutient Colin Allred », a déclaré le porte-parole. « Il y a deux ans, les électeurs du Wyoming l’ont massivement rejetée, tout comme les électeurs du Texas rejetteront massivement Colin Allred en novembre prochain. Mais bon, la misère aime la compagnie. »

Liz Cheney a été évincé en 2021 de son poste de chef du parti républicain à la Chambre des représentants après avoir critiqué Trump. En 2022, elle perdu sa course aux primaires du Congrès face à un adversaire soutenu par Trump.

Au cours de la campagne électorale de mi-mandat, Dick Cheney a enregistré une publicité pour la campagne de sa fille, dans laquelle il qualifiait Trump de « lâche ».

Un porte-parole de la campagne de Harris n’a pas commenté vendredi les propos de Liz Cheney, mais a souligné auprès de NBC News les efforts de la campagne pour élargir sa portée aux électeurs républicains.

Les Cheneys sont les derniers en date un flux constant des républicains qui, malgré leurs divergences politiques, déclarent qu’ils prévoient de voter pour Harris.

La semaine dernière, plus de 200 républicains qui ont travaillé pour les deux présidents Bush, le sénateur Mitt Romney et le défunt sénateur John McCain, ont annoncé qu’ils soutenaient Harris.

« Bien sûr, nous avons de nombreux désaccords idéologiques honnêtes avec la vice-présidente Harris et le gouverneur Walz. C’est normal », ont déclaré les anciens collaborateurs dans un communiqué. « L’alternative, cependant, est tout simplement intenable. »

Plusieurs critiques républicains de premier plan de Trump, dont l’ancien représentant de l’Illinois Adam Kinzinger, sont apparus sur scène lors de la Convention nationale démocrate le mois dernier pour soutenir Harris. Dans son discours, Kinzinger a exhorté les électeurs à « donner la priorité au pays » et a soutenu que Trump a « étouffé l’âme » du GOP.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com