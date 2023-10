Par Alexandra Ulmer et Tim Reid

LAS VEGAS (Reuters) – Ancien vice-président américain Mike Pence a mis fin samedi à sa campagne présidentielle, à court d’argent, après avoir lutté pendant des mois pour convaincre les électeurs républicains qu’il était la meilleure alternative à l’homme qu’il avait autrefois servi avec une loyauté sans faille, Donald Trump .

“Au peuple américain, je dis : ce n’est pas mon moment”, a déclaré Pence aux participants à la conférence des donateurs de la Coalition juive républicaine à Las Vegas.

Pence, 64 ans, a publiquement rompu avec Trump, fustigeant l’ancien président pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Pence a parié que les électeurs républicains des primaires le récompenseraient pour avoir suivi la Constitution américaine plutôt que d’obéir à Trump, qui voulait qu’il annule les résultats des élections de 2020.

Mais la base des principaux partisans de Trump n’a jamais pardonné à Pence d’avoir supervisé la certification de l’élection du démocrate Joe Biden. Ils ont considéré les actions de Pence dans son rôle cérémoniel de président du Sénat américain comme un acte suprême de déloyauté envers Trump, qui est devenu le favori dans la course à l’investiture républicaine.

Trump a construit l’un des plus grands sondages d’opinion primaires de l’histoire électorale américaine. Les sondages montrent qu’une majorité d’électeurs républicains ont adopté, ou ne s’en soucient pas, le mensonge de Trump selon lequel l’élection de 2020 lui a été volée et ses efforts ultérieurs pour renverser le résultat.

Pence n’a pas soutenu qui que ce soit dans son discours de samedi, mais dans un apparent coup porté à Trump, il a appelé les Américains à choisir quelqu’un qui fait appel aux “meilleurs anges de notre nature” et qui peut diriger avec “civilité”.

Pence n’a pas réussi à attirer suffisamment d’électeurs républicains anti-Trump et de donateurs pour soutenir une candidature qui stagne à un chiffre dans les sondages d’opinion et qui a eu du mal à collecter des fonds depuis qu’il a annoncé sa candidature à la Maison Blanche en juin.

En conséquence, Pence, un militant impassible à court de charisme, était à court d’argent en octobre et, malgré le temps et les ressources consacrés au premier État républicain de l’Iowa, il n’avait pas réussi à y prendre feu.

Lorsque sa campagne a publié le 15 octobre le total de la collecte de fonds de Pence pour le troisième trimestre, sa candidature avait une dette de 620 000 $ et ne disposait que de 1,2 million de dollars en espèces, bien moins que plusieurs rivaux républicains plus performants et insuffisant pour soutenir les exigences financières d’une course à la Maison Blanche. .

Lors de plusieurs élections passées, d’anciens vice-présidents en lice pour devenir candidat à la Maison Blanche ont réussi, notamment le républicain George HW Bush en 1988 et le démocrate Al Gore en 2000.

Cette année, Pence a affronté le poids lourd politique qu’est Trump, ainsi que d’autres rivaux qui ont davantage attiré les électeurs et les donateurs anti-Trump des primaires, notamment l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Pence s’est présenté comme un conservateur social et fiscal traditionnel et un faucon de la politique étrangère, appelant à une aide militaire accrue à l’Ukraine et à une réduction des dépenses sociales. Mais cette forme de républicanisme a été éclipsée sous l’ère Trump par un populisme à outrance et un isolationnisme « l’Amérique d’abord ».

(Reportage d’Alexandra Ulmer ; édité par David Gregorio)