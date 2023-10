L’ancien vice-président américain Mike Pence a mis fin à sa campagne présidentielle de 2024. Représentant l’aile institutionnelle du Parti républicain, le soutien sans réserve de Pence à l’Ukraine n’a pas réussi à convaincre les électeurs conservateurs sceptiques.

Pence a annoncé son retrait de la course dans un discours prononcé samedi lors du sommet annuel de la Coalition juive républicaine à Las Vegas.

« En voyageant à travers le pays au cours des six derniers mois, je suis venu ici pour dire qu’il est devenu clair pour moi que ce n’est pas mon moment. Ainsi, après de nombreuses prières et délibérations, j’ai décidé de suspendre ma campagne présidentielle à compter d’aujourd’hui », » a déclaré Pence.

Pence a pris ses distances avec son ancien patron, Donald Trump, à la suite des émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole. Passé d’un allié fidèle de Trump à l’un de ses détracteurs les plus virulents, Pence a annoncé sa campagne en juin, promettant de ramener le parti à un niveau plus élevé. « programme conservateur de bon sens ».















Pour Pence, ce programme signifiait réduire les dépenses intérieures et augmenter le financement du conflit en Ukraine. Cette position néoconservatrice a aliéné les électeurs républicains et a conduit l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, à condamner Pence lors d’une conférence conservatrice en juillet.

« Je suis désolé, monsieur le vice-président » Carlson a déclaré à Pence après que ce dernier ait suggéré que le président Joe Biden n’avait pas envoyé suffisamment de matériel militaire à Kiev. « Vous êtes désolé que les Ukrainiens ne disposent pas de suffisamment de chars américains ? Notre économie s’est dégradée, le taux de suicide a grimpé, la saleté, le désordre public et la criminalité ont augmenté de façon exponentielle, et pourtant votre préoccupation est que les Ukrainiens, un pays que la plupart des gens ne peuvent pas trouver sur une carte, n’ont pas assez de chars ?

Tandis que le public applaudissait Carlson, Pence semblait répondre que ces problèmes américains étaient “ce n’est pas mon problème.”

Trump, en revanche, a promis à plusieurs reprises de suspendre l’aide militaire à l’Ukraine et de forcer son président, Vladimir Zelensky, à négocier un accord de paix avec la Russie. La position de Trump sur cette question et sur d’autres questions est apparemment beaucoup plus populaire auprès des électeurs républicains, puisque l’ensemble des récents sondages compilés par FiveThirtyEight samedi ont montré que 57 % soutenaient l’ancien président pour la nomination du GOP, et seulement 3,8 % soutenaient Pence.

EN SAVOIR PLUS:

Les Républicains anti-Trump ne parviennent pas à convaincre les électeurs – NYT

Après une série d’apparitions publiques qui n’ont pas réussi à attirer plus de quelques dizaines de partisans, Politico a décrit sa campagne la semaine dernière comme “triste” et « en diminution ». Les documents de campagne les plus récents de Pence ont montré qu’il ne restait à son équipe que 1,18 million de dollars de financement, ainsi qu’une dette de 621 000 dollars, a rapporté l’Associated Press.

Après avoir annoncé son retrait samedi, Pence a déclaré qu’il continuerait à rester actif en politique et qu’il « Ne cessez jamais de vous battre pour élire des dirigeants républicains de principe à tous les postes du pays. »