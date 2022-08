L’ancien vice-Premier ministre russe réélu président de l’autorité des échecs de la FIDE

Arkady Dvorkovich a battu un rival ukrainien afin de continuer dans son rôle

L’ancien vice-Premier ministre russe Arkady Dvorkovich exercera un second mandat à la présidence de la Fédération internationale des échecs (FIDE) après avoir été réélu dimanche et avoir éliminé un adversaire ukrainien.

Dvorkovich a reçu 157 voix en sa faveur et 16 contre lors d’une assemblée générale de la FIDE tenue dans la ville indienne de Chennai, comme l’a confirmé la principale instance dirigeante internationale des échecs.

Vice-Premier ministre russe de 2012 à 2018, Dvorkovich a battu Andrii Baryshpolets d’Ukraine en tant que grand maître d’échecs indien et quintuple champion du monde Viswanathan Anand a été élu vice-président.

Réagissant à la nouvelle, le Kremlin a salué la victoire de Dvorkovich en notant que l’élection à la tête de la FIDE est “très important”.

“C’est un événement mondial, et bien sûr, nous soutenions Dvorkovich, un citoyen russe”, a révélé le porte-parole Dmitry Peskov à R-Sport.

“Malheureusement, la politique envahit tous les aspects liés au sport et à la culture, ce qui est très, très indésirable et inacceptable pour nous.

“Mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas se battre”, il a été ajouté, Baryshpolets ayant critiqué Dvorkovich pour son passé de haut fonctionnaire russe au milieu du conflit militaire entre leurs deux pays.

Le président de la Fédération internationale des échecs #ArkadyDvorkovich (@advorkovitch) a été réélu dimanche pour la deuxième et dernière fois avec une énorme marge de 141 voix. Photo: @FIDE_chess pic.twitter.com/cFbaL0zyvQ — IANS (@ians_india) 7 août 2022

Le député de la Douma d’État russe Dmitri Svishchev a félicité Dvorkovich pour la réalisation de la “grand honneur” d’être réélu pour un nouveau mandat, mais a noté qu’il avait un “responsabilité accrue” étant donné le climat mondial actuel.

Svishchev a également suggéré que Dvorkovich doit “se distancer de la politique et la retirer du monde des échecs” tout en n’oubliant pas “quel pays il représente”.

C’est un clin d’œil à une controverse qui a vu Dvorkovich devoir quitter la présidence de la Fondation Skolkovo plus tôt cette année pour s’être prononcé contre l’opération militaire en Ukraine.

“Les guerres sont les pires choses auxquelles on puisse faire face dans la vie…, y compris cette guerre”, dit Dvorkovich à Mère Jones, ajoutant : “Mes pensées vont aux civils ukrainiens.”

Un législateur chevronné, Andrei Turchak, a accusé Dvorkovich d’avoir “trahison nationale” pour ses paroles, et le chef de la FIDE a ensuite fait marche arrière en disant qu’il était “sincèrement fier du courage de nos soldats (russes)” tout en affirmant que la Russie était devenue la cible de “sanctions dures et insensées”.

Lire la suite La star des échecs pro-Poutine bannie

D’un point de vue sportif, les Russes étant contraints de concourir sous un statut neutre aux échecs, Svishchev a en outre souligné qu’il est “nécessaire pour supprimer les sanctions illégales des joueurs russes et rendre le [Russian] drapeau et hymne [to competions] à la fin de l’année,” maintenant que Dvorkovich a été réélu.

“Les échecs devraient être hors de la politique” Svishchev a également déclaré.

Maintenant qu’il a obtenu quatre ans supplémentaires à la barre, Dvorkovich sera désormais chargé de superviser la réintroduction de son compatriote et grand maître Sergey Karjakin dans le sport.

La FIDE a interdit Kajakin pendant six mois pour ses commentaires pro-russes sur les réseaux sociaux fin mars, mais Dvorkovich a insisté sur le fait qu’il “n’a poussé à aucune décision” à ce propos.

“Mais le fait que nous l’ayons redirigé vers la commission d’éthique signifie que nous avons senti que quelque chose n’allait pas”, Dvorkovich a souligné.

“Disons-le de cette façon. Cela ne signifie pas que nous sommes contre le droit à la liberté d’expression. Nous l’avons à la fois dans le monde et dans n’importe quelle société … dans la plupart des sociétés, je dirais.

“Mais il y a des limites qui sont fixées par la liberté des autres. Je pensais juste que Sergey pourrait être un peu plus prudent. Vous pouvez avoir une opinion…” il s’est éteint.

Karjakin, qui a révélé il y a quinze jours qu’il ferait appel de l’interdiction, a également fait remarquer les développements de dimanche et a déclaré qu’il était “dégager” que Dvorkovich serait réélu “parce qu’aucune personnalité importante du monde des échecs ne s’est présentée aux élections”.

“En fait, il n’avait pas de concurrents. Par conséquent, les élections étaient une pure formalité”, Karjakin a en outre revendiqué Championat, tout en lançant un avertissement.

Lire la suite Le grand maître pro-Poutine promet de créer une fédération rebelle

“Je voudrais avertir ceux qui penseront que si un Russe gagne, cela profitera aux échecs russes. J’en doute beaucoup, car Dvorkovich a déjà fait ses preuves lorsque nos équipes ont été suspendues, [and when] ils m’ont suspendu.

“Il ne s’est pas levé et n’a rien fait. Je ne comprends pas vraiment quels changements positifs peuvent être ici”, Karjakin a ajouté.