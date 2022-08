L’ancien vice-Premier ministre russe Dvorkovich réélu président de la FIDE

L’ancien vice-Premier ministre russe Arkady Dvorkovich a été réélu dimanche pour un second mandat à la présidence de la Fédération internationale des échecs (FIDE), battant un Ukrainien qui l’avait critiqué pour les actions de Moscou en Ukraine. Dvorkovich, vice-Premier ministre de 2012 à 2018, a obtenu 157 voix en sa faveur et 16 contre lui lors de l’assemblée générale de la FIDE à Chennai, en Inde, a indiqué l’instance dirigeante internationale.

Dvorkovich, président de la FIDE depuis octobre 2018, s’est présenté contre l’Ukrainien Andrii Baryshpolets, qui l’a critiqué pour ses liens avec la direction russe en tant qu’ancien haut fonctionnaire. Le grand maître d’échecs indien Viswanathan Anand, quintuple champion du monde, a été élu vice-président.



Le Kremlin a salué la victoire de Dvorkovich. “L’élection du chef de la FIDE est très importante, c’est un événement mondial, et bien sûr, nous soutenions Dvorkovich, un citoyen russe”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l’agence de presse russe RIA. envahissent tous les aspects liés au sport et à la culture, ce qui est très, très indésirable et inacceptable pour nous. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous battre.

Dvorkovich, qui a accordé une interview aux médias occidentaux en mars dans laquelle il s’est prononcé contre les actions du Kremlin en Ukraine, a quitté la présidence de la prestigieuse fondation Skolkovo en mars après qu’un législateur l’a accusé de “trahison nationale”. du conseil d’administration de la fondation a déclaré que Dvorkovich avait démissionné parce qu’il ne pouvait plus combiner ses fonctions à Skolkovo avec ses responsabilités à la FIDE.

Peu de temps après ses commentaires aux médias occidentaux, Dvorkovich a déclaré dans un communiqué sur le site Internet de Skolkovo qu’il était “sincèrement fier du courage de nos soldats (russes)” et que la Russie avait été la cible de “sanctions sévères et insensées”.

