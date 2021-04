Dominic Cummings devrait signaler toute preuve d’actes répréhensibles de Boris Johnson aux autorités, a déclaré un ancien vice-Premier ministre.

Sir David Lidington, qui était de facto adjoint de Theresa May avant que M. Johnson ne la remplace au 10 Downing Street, a déclaré que le match d’argot public avec son ancien conseiller principal détournait l’attention du travail du Premier ministre.

Et il a dit que s’il y avait une substance aux allégations soulevées par Cummings sur des actions «contraires à l’éthique» et «peut-être illégales» proposées par le Premier ministre – y compris la fermeture d’une enquête sur les fuites et le fait que les donateurs conservateurs payent pour rénover son appartement de Downing Street – ils devraient être signalé à la Commission électorale, au chef de la fonction publique et au chef de l’éthique de Whitehall.

Après des jours d’accusations tit-for-tat aboutissant à une affirmation – rejetée par Downing Street – selon laquelle M. Johnson était prêt à voir «des corps s’empiler» pour éviter un troisième verrouillage, Sir David a averti que «la guerre intestinale» dans les plus hauts rangs de le gouvernement ne se termine jamais bien pour ceux qui sont impliqués.

S’exprimant lors d’un événement visant à relancer la campagne internationaliste Best for Britain, Sir David a déclaré: «Je n’ai clairement pas fait partie du gouvernement actuel, et je ne suis pas en mesure de commenter ce qui s’est réellement passé lors de ces négociations internes.

« Il me semble que si M. Cummings a du contenu sur ces allégations, il devrait les signaler aux autorités compétentes. »

S’adressant plus tard à The Independent, l’ancien chancelier du duché de Lancaster a précisé qu’il ne considérait aucune des allégations comme des questions qui devraient être signalées à la police.

Mais il a déclaré que tout élément important devrait être signalé au secrétaire du cabinet Simon Case, au directeur général de la propriété et de l’éthique du Cabinet Office Darren Tierney ou à la Commission électorale, qui a un rôle statutaire sur les dons politiques.

Sir David a ajouté: «Ce genre de bataille publique et de match d’argot n’aide pas, quel que soit le gouvernement. Cela détourne les énergies, l’attention, la bande passante des gens de leur travail quotidien, ce sur quoi ils devraient se concentrer.

«À mon avis, si vous travaillez dans les hautes sphères du gouvernement, que ce soit en tant que ministre, fonctionnaire ou conseiller spécial … vous parlez franchement à ceux qui détiennent le pouvoir et prennent des décisions, mais vous ne faites pas le tour. essayer de justifier votre position par la suite.

«Parler des gouvernements conservateurs ou travaillistes, où ils ont eu des guerres intestines, cela n’a jamais aidé les gens qui y participent.»

Interrogé sur la récente vague de querelles sur le lobbying privé des ministres par des personnalités du monde des affaires, dont le conseiller de Greensill Capital David Cameron et le magnat de l’aspirateur James Dyson, Sir David a déclaré au séminaire virtuel Best for Britain: «Mon opinion à ce sujet est que la transparence est dans l’ensemble le meilleur antidote.

«Les ministres rencontrent des hauts responsables du monde des affaires, des associations caritatives des syndicats, tous les jours de la semaine. Toutes ces réunions comptent-elles comme du lobbying? Je serais très inquiet si les ministres ne parlaient à personne en dehors de Whitehall.

Il a ajouté: «Ce qui est important, c’est que ces contacts externes soient correctement enregistrés et publiés afin que tout le monde puisse voir ce qui se passe… et aussi que lorsqu’il y a une décision concernant la location d’un contrat ou quelque chose, cela semble avoir été fait équitablement selon aux règles établies. »