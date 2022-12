L’ancien vice-Premier ministre conservateur demande une augmentation des salaires des soignants

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien vice-Premier ministre conservateur Damian Green a demandé que les travailleurs sociaux soient mieux payés, intensifiant la pression sur Rishi Sunak alors que le gouvernement tente de maintenir fermement les salaires du secteur public.

Le Premier ministre fait déjà face à des demandes d’un certain nombre de députés conservateurs pour augmenter les salaires des infirmières et mettre fin à une grève de plus en plus amère.

Mais M. Sunak a promis qu’il tiendrait, pendant des mois si besoin est, de peur d’augmenter l’inflation.

L’ancien vice-Premier ministre Damian Green prévient que les travailleurs sociaux pourraient être perdus au profit d’autres secteurs (PENNSYLVANIE)

Les Britanniques ont applaudi les soignants ainsi que les infirmières aux portes de tout le pays pendant la pandémie.

Mais les partisans de ceux qui travaillent dans le secteur disent qu’ils sont devenus le visage oublié des soins pendant Covid.

Maintenant, M. Green, qui était de facto vice-Premier ministre sous Theresa May, a averti que les travailleurs sociaux devaient être mieux payés, sinon le Royaume-Uni les perdrait au profit d’autres secteurs. Il a mis en garde contre un problème aigu de recrutement et de rétention à un moment où le pays a besoin de plus de travailleurs sociaux pour faire face à une population de plus en plus âgée.

La main-d’œuvre doit augmenter de 100 000 personnes, a déclaré M. Green, et “pour y parvenir, elle doit être mieux payée et avoir un statut plus élevé”. Il a ajouté: «Nous avons besoin de plus de travailleurs sociaux, qu’ils viennent de l’étranger ou qu’ils soient du pays. Et quand nous les obtenons, nous devons les garder.

Il a également averti que certaines parties du secteur public se cannibalisent, les travailleurs sociaux étant perdus au profit du NHS.

“Le moyen de [keep care workers] est d’avoir la parité salariale avec le NHS, sinon vous finirez par perdre des travailleurs sociaux au profit du NHS », a-t-il déclaré. “Si vous faites le même travail dans le secteur des soins sociaux que dans le NHS, alors tout simplement beaucoup décideront de passer au NHS.”

M. Green dit que le pays a besoin de plus de travailleurs sociaux, qu’ils soient “locaux” ou étrangers (Archives PA)

Un nouveau rapport intitulé Unfair To Care, par Community Integrated Care, l’une des plus grandes organisations caritatives de soins sociaux de Grande-Bretagne, estime que de nombreux travailleurs sociaux seraient payés jusqu’à 42% de plus par an pour des postes équivalents au sein du NHS.

On pense qu’il y a plus d’un million de travailleurs sociaux au Royaume-Uni, mais l’année dernière, il y avait 165 000 postes vacants. Simon Bottery, du groupe de réflexion The King’s Fund, a déclaré qu’il y avait une “véritable crise de recrutement” dans les soins sociaux pour adultes.

“Bien qu’un meilleur salaire ne soit pas le seul facteur, il est essentiel d’attirer et de retenir le personnel”, a-t-il déclaré. Ses recherches ont révélé que, alors qu’il y a dix ans, les commerçants et les nettoyeurs étaient moins bien payés que les soignants, en 2018-2019, ils étaient mieux payés.

Le Premier ministre Rishi Sunak déclare que le gouvernement a agi équitablement sur les salaires du secteur public (fil de sonorisation)

Megan Fisher, de l’un des plus grands syndicats du Royaume-Uni, le GMB, a demandé que les travailleurs sociaux soient payés 15 £ de l’heure, ce qui, selon elle, est “le moins qu’ils méritent”, ajoutant : “Le gouvernement devrait agir pour que cela se produise”.

Liz Kendall, la ministre fantôme du Travail chargée des soins, a déclaré que sans personnel, “des millions de personnes continueront de se passer de soins” et que le problème aurait également un effet d’entraînement sur le NHS, où les lits d’hôpitaux sont occupés par des patients qui ne peuvent pas partir parce qu’il y a n’y a-t-il pas de soignants disponibles pour les soutenir à la maison.

M. Green a également déclaré que la fourniture de logements convenables et l’amélioration de la technologie pourraient créer des années de “vie saine”. Si tout le monde n’avait qu’une année supplémentaire, le NHS et le système de soins permettraient d’économiser 60 milliards de livres sterling, a-t-il déclaré. En outre, il a suggéré que davantage de maisons de retraite à l’américaine ou de logements protégés pourraient aider à atténuer la crise du logement.

«Beaucoup de ces retraités voudront vivre un style de vie haut de gamme mais emménageront dans un endroit plus petit. En tant que pays, nous construisons beaucoup trop peu de ces maisons pour personnes âgées, où il y a des médecins et des infirmières sur place ou en visite régulière. Cela libérerait toute l’échelle du logement, permettant aux plus jeunes de mettre un pied sur l’échelle.

M. Green a également averti que le système n’utilisait pas suffisamment la technologie, comme les réfrigérateurs intelligents et les distributeurs de médicaments électroniques, qui pourraient aider les personnes âgées à rester chez elles pendant des mois, voire des années de plus.

“Il semble qu’il n’y ait aucun effort concerté pour permettre aux gens de vivre plus longtemps dans leur propre maison”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas assez de poussée nationale pour voir quelle technologie existe, pour voir ce qui pourrait être utilisé.”

Alors qu’ils tentent d’attirer davantage de travailleurs sociaux, les ministres investissent 15 millions de livres sterling pour augmenter le recrutement international et ont lancé une campagne publicitaire nationale sous le slogan «Made with Care».

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que les ministres étaient «incroyablement reconnaissants» envers le personnel des services sociaux et qu’ils reconnaissaient leur engagement extraordinaire.

Ils ont déclaré que les ministres avaient mis à disposition jusqu’à 7,5 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années pour soutenir les services de soins sociaux et la décharge, ce qui aidera les autorités locales à faire face aux listes d’attente, aux faibles taux de frais et aux pressions de la main-d’œuvre dans le secteur.