L’ancien vice-Premier ministre australien tombe malade après avoir bu une puissante boisson au kava

Une tournée dans la région du Pacifique a pris une tournure folle pour un politicien australien après avoir avalé une tasse d’une boisson traditionnelle en un seul coup.

L’ancien vice-Premier ministre Michael McCormack se rendait sur l’île de Pohnpei dans les États fédérés de Micronésie pour célébrer 35 ans de relations bilatérales lors d’une tournée dans le Pacifique en délégation, lorsqu’on lui a offert du sakau – un type de kava micronésien – comme boisson de cérémonie.

Le kava est une boisson traditionnelle non alcoolisée fabriquée à partir de la plante kava kava, qui favorise la relaxation.

“Dans le but de montrer mon respect aux traditions locales, j’ai bu tout le bol de sakau”, a déclaré McCormack. tweeté Jeudi.

Dans certaines régions du Pacifique, un bol de kava se boit généralement en une seule fois. Mais McCormack s’est vite rendu compte que le puissant kava spécifique à Pohnpei était une toute autre bête.

Dans une vidéo de la cérémonie partagée par les médias locaux, le législateur est vu assis, tenant sa tête dans sa main, et étant attisé, après avoir semblé vomir dans un sac poubelle noir.

Il a ensuite été soigné à l’hôpital pour déshydratation, selon la filiale de CNN 7Actualités.

McCormack a déclaré au Guardian qu’il avait «lâché les yeux» après l’avoir bu et qu’il avait dormi pendant 14 heures après sa visite à l’hôpital.

« Je n’ai pas dormi comme ça de toute ma carrière parlementaire. Je ne pense pas avoir dormi comme ça depuis que je suis adolescent », a-t-il déclaré vendredi au point de vente.

McCormack a ajouté dans son tweet qu’il se sentait beaucoup mieux maintenant et a vu le voyage comme une “grande chance de se connecter avec notre famille du Pacifique”.

CNN a contacté McCormack pour plus de commentaires.

Selon la tradition pohnpeienne, le sakau était offert par les dieux et historiquement consommé uniquement par la classe supérieure et les hommes. Maintenant, il est plus largement disponible, mais il est toujours fabriqué en pilant la racine sur une pierre spéciale et en la mélangeant avec de l’eau et de la sève d’hibiscus, avant de la servir dans une coque de noix de coco.