L’ancien vice-ministre polonais des Affaires étrangères arrêté

L’ancien vice-ministre polonais des Affaires étrangères a été arrêté dans le cadre d’un scandale de fraude aux visas qui a miné le précédent gouvernement de droite et aidé la coalition de Donald Tusk à remporter les élections d’octobre.

La détention de Piotr Wawrzyk, annoncée mercredi par le bureau central anti-corruption du pays, va creuser le fossé entre le nouveau Premier ministre Tusk et les hommes politiques de l’opposition de l’ancienne administration Droit et Justice (PiS), qui affirment que Tusk a lancé une campagne politique de sorcière. chasse contre le PiS.

Tusk a déclaré que pour ramener la Pologne à une position plus libérale et pro-UE, il fallait poursuivre les hauts responsables du PiS soupçonnés de crimes allant de la fraude et du détournement de fonds aux abus de pouvoir anticonstitutionnels au cours des huit années où leur parti a gouverné.

Après l’éclatement du scandale des visas en septembre, le gouvernement PiS a licencié Wawrzyk et ouvert une enquête sur un réseau présumé impliquant des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui vendaient des visas polonais contre de l’argent via des consulats à travers le monde.

Même si l’enquête n’a pas donné de résultats immédiats, elle a aidé Tusk à contrecarrer les affirmations du gouvernement PiS selon lesquelles il défendrait la Pologne contre l’immigration clandestine, qui est devenue l’un des principaux enjeux de l’élection. Wawrzyk a nié tout acte répréhensible mercredi.

Cependant, la campagne de Tusk visant à dénoncer les abus commis par les loyalistes du PiS et à les licencier se heurte également à une forte résistance de la part du président Andrzej Duda, qui a été nommé par le PiS et a déjà exercé son droit de veto contre le Premier ministre.

Duda a intensifié mercredi un différend avec le gouvernement de Tusk sur une affaire distincte impliquant le sort du procureur national, en demandant à la Cour constitutionnelle de décider si le président ou le gouvernement avait le pouvoir de le révoquer.

Le président polonais souhaite que le tribunal, dominé par les juges du PiS, défende le procureur Dariusz Barski contre ce que Duda a qualifié de « tentative illégale de destitution ». Mais le ministre de la Justice de Tusk, Adam Bodnar, a rejeté cette affirmation et a nommé un nouveau procureur national par intérim, Jacek Bilewicz.

Duda a également exigé la libération de deux députés du PiS condamnés, emprisonnés la semaine dernière et en grève de la faim depuis. Leur cas est un autre test des pouvoirs présidentiels de Duda, puisqu’il affirme qu’ils auraient dû être protégés par la grâce qu’il leur a accordée en 2015.

Duda a déclaré mercredi aux journalistes du Forum économique mondial de Davos qu’un tribunal avait ordonné que l’un des députés, l’ancien ministre de l’Intérieur Mariusz Kaminski, soit gavé.

L’arrestation de Wawrzyk intervient alors que Tusk cherche à rouvrir des affaires que le gouvernement précédent avait balayées sous le tapis, ainsi qu’à lancer de nouvelles enquêtes sur des actes répréhensibles passés qu’il prétend que son gouvernement a découverts depuis son entrée en fonction en décembre.

“Cela nous fait dresser les cheveux lorsque, étape par étape, nous découvrons les zones grises et noires de l’activité et l’avidité financière qui régnait sur la Pologne jusqu’à récemment”, a déclaré Tusk ce mois-ci.