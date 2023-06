L’ancien vice-gouverneur de la banque centrale chinoise reconnu coupable de corruption

L’ancien vice-gouverneur de la banque centrale chinoise a été reconnu coupable de corruption.

La Chine a déclaré vendredi qu’un ancien vice-gouverneur de sa banque centrale avait été reconnu coupable de corruption, devenant ainsi le dernier haut responsable à être puni dans le cadre de la répression de la corruption du président Xi Jinping qui dure depuis des années.

Fan Yifei a fait l'objet d'une enquête en novembre dernier pour « violations présumées de la discipline et de la loi », synonyme de corruption présumée.

Dans un communiqué publié vendredi, l’agence interne anti-corruption du Parti communiste au pouvoir a déclaré que Fan avait « gravement violé ses obligations professionnelles » et était soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin.

La Commission centrale de contrôle de la discipline (CCDI) a déclaré que Fan avait été démis de ses fonctions publiques, que ses revenus illégaux avaient été confisqués et qu’il avait fait l’objet de poursuites pénales « conformément à la loi ».

Ses transgressions comprenaient la participation et la participation à des banquets, des visites et le golf « en violation des règles », la visite de clubs privés, l’acceptation de cadeaux et d’argent et « l’échange de pouvoir contre du sexe », selon le communiqué.

Il a déclaré que Fan « a perdu ses idéaux et ses croyances … est devenu politiquement indifférent, a tenté de perturber l’enquête et s’est profondément engagé dans des activités superstitieuses ».

Xi, qui a brisé un précédent politique de longue date pour sceller un troisième mandat à la tête de la Chine l’année dernière, a fait de la lutte contre la corruption une pièce maîtresse de son règne d’une décennie.

Plus de 1,5 million de fonctionnaires sont tombés dans le filet de la campagne jusqu’à présent, selon les données officielles.

Les autorités chinoises ont décrit la politique comme un nettoyage indispensable des organes de l’État, mais les critiques affirment qu’il s’agit également d’un moyen pour Xi de purger ses rivaux politiques.

Jeudi, le CCDI a annoncé sept nouvelles enquêtes sur des cadres supérieurs d’entreprises liées à l’État dans des secteurs tels que l’aviation, les mines et la production d’électricité.