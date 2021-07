L’ancien vainqueur de MTV Roadies et Bigg Boss déplace Delhi HC pour la suppression des anciennes photos et vidéos

Ashutosh Kaushik, l’homme qui est devenu populaire après avoir remporté l’émission de téléréalité MTV Roadies en 2007 et plus tard remporté la deuxième saison de Big Boss en 2008, a demandé à la Haute Cour de Delhi de se prévaloir du « droit à l’oubli » pour protéger sa vie, sa liberté , la dignité et la réputation de ne plus être compromises.

Kaushik a demandé au Centre et à Google de retirer certaines de ses vidéos, photos et articles de diverses plateformes en ligne, car ils ont un effet négatif sur sa vie actuelle.

Entendant la pétition, la magistrature Rekha Palli a adressé des avis au ministère de l’Information et de la radiodiffusion, à Google LLC, au Conseil de la presse indien et au Centre de surveillance des médias électroniques concernant cette pétition. Tous doivent répondre à la requête dans les quatre semaines. Le tribunal a inscrit l’affaire pour une nouvelle audience en décembre.

Les photos, vidéos et articles se rapportent à son arrestation en 2009 pour le délit de conduite en état d’ébriété. Il a également été impliqué dans une bagarre dans un café de Mumbai en 2013.

La pétition vise à donner des instructions appropriées aux autorités concernées pour qu’elles suppriment tous les messages, vidéos, articles écrits sous le nom du pétitionnaire, ce qui n’est pas pertinent à l’heure actuelle et porte gravement atteinte à la dignité et à la réputation du pétitionnaire.

« Cependant, malgré un succès exceptionnel dans l’industrie du grand écran, sous une profonde agonie, le pétitionnaire a dû subir une douleur psychologique extrême pour ses actes minuscules, qui ont été commis par erreur il y a une décennie, car les vidéos, photos et articles enregistrés sont disponibles sur divers moteurs de recherche/plateformes en ligne », indique le plaidoyer.

Ashutosh Kaushik a remporté la saison 5 de MTV Roadies et la saison 2 de Bigg Boss. En outre, il a également joué dans des films de Bollywood comme Kismat Love Paisa Delhi, Shortcut Romeo, Zilla Ghaziabad.