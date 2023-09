L’ancien UW Husky Puka Nacua blesse les Seahawks avec 10 attrapés lors du premier match de la NFL

Ce fut un retour triomphal à Seattle pour le receveur recrue des Rams Puka Nacua.

Nacua, un ancien Husky de Washington (2019-20), a mené le corps des receveurs de Los Angeles avec 10 attrapés pour 119 verges et a joué un grand rôle dans la victoire 30-13 des Rams contre les Seahawks dimanche après-midi à Lumen Field.

« C’était un rêve devenu réalité », a déclaré Nacua. « Cela ne pourrait pas être mieux que cela de pouvoir remporter une victoire. C’était génial et je me suis beaucoup amusé là-bas.

Pas étonnant, étant donné que Nacua était la cible préférée du quart-arrière des Rams Matthew Stafford, recevant 15 passes.

« Il a fait un excellent travail », a déclaré Stafford à propos de Nacua. « Nous en avons raté un [long pass attempt] et je sais que nous allons l’examiner ensemble et voir ce que nous pouvons faire pour y parvenir. Mais pour l’essentiel, il était au bon endroit au bon moment et sa capacité à rattraper et à courir par la suite était visible aujourd’hui. Nous savions que cela serait là parce que c’est un grand enfant physique qui comprend le jeu. »

Nacua, 6 pieds 3 pouces et 205 livres, est arrivé à Washington après avoir été le joueur de l’année au lycée de l’Utah en 2018.

Il a disputé huit matchs en tant que véritable étudiant de première année pour les Huskies en 2019, captant sept passes pour 168 verges et deux touchés.

Nacua a disputé les trois matchs de la saison 2020 raccourcie (en raison de la pandémie), captant neuf passes pour 151 verges et un touché. Il a remporté le Don James Perseverance Award lors du banquet de remise des prix de l’équipe en séries éliminatoires.

Mais il est entré sur le portail des transferts après cette saison, décidant de jouer pour Brigham Young dans sa ville natale de Provo.

« Ma grand-mère a reçu un diagnostic de cancer des ovaires », a déclaré Nacua à propos de son désir de jouer près de chez lui. «J’ai noué beaucoup d’amitiés [at UW] et j’ai beaucoup appris sur moi-même.

Nacua, qui a déclaré qu’il restait toujours en contact avec les receveurs de l’UW Rome Odunze et Jalen McMillan et la sécurité Asa Turner, a capté 91 passes pour 1 430 verges et 11 touchés en deux saisons à BYU.

Nacua a également totalisé 357 verges et cinq touchés en tant que Cougar, mais il n’a été repêché qu’au cinquième tour (177e au total) le printemps dernier.

Lorsqu’on lui a demandé si sa performance de dimanche était une indication qu’il aurait dû être repêché plus haut, Nacua a répondu : « Tirez, je fais juste mon travail. »

Nacua a déclaré qu’il n’était pas nécessairement surpris par sa production lors de son premier match dans la NFL.

« Quand le ballon arrive vers moi, je dois m’assurer de le récupérer », a déclaré Nacua. « Non. 9 [Stafford] le place toujours à un bon endroit, ce qui rend mon travail vraiment facile.

Nacua a déclaré que les Rams « n’ont pas bronché » à la mi-temps malgré un retard de 13-7.

« Nous étions prêts à y retourner, à prouver et à terminer les choses que nous avions commencées plus tôt », a-t-il déclaré.

Les Rams ont terminé leurs cinq entraînements en seconde période avec un score et Nacua a vécu l’un des plus beaux jours de sa vie.

« C’est certainement le top trois », a-t-il déclaré. «Je ne me suis pas encore marié ni n’ai eu d’enfant. Alors je les garde.