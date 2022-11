L’ancien tsar du vaccin Covid met en garde le Royaume-Uni contre le “démantèlement” des systèmes de lutte contre les futures pandémies

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancienne tsar britannique des vaccins contre le coronavirus a accusé le gouvernement de “démanteler” les systèmes qu’elle a mis en place pour défendre le pays contre de futures pandémies.

Dame Kate Bingham a averti que le Royaume-Uni avait “perdu son leadership” en matière de recherche et développement, de fabrication et d’approvisionnement de vaccins. et est maintenant à la traîne de l’Union européenne en matière de préparation.

Et elle a averti que le projet du gouvernement de rejoindre le bloc commercial CPTPP de la région du Pacifique pourrait être « catastrophique » pour la production de vaccins au Royaume-Uni, car il impliquerait la signature d’un régime de propriété intellectuelle différent de celui de l’UE.

Dans son rôle de chef du groupe de travail sur les vaccins, Dame Kate Bingham a été reconnue pour avoir assuré que la Grande-Bretagne était le premier pays au monde à commencer à inoculer ses citoyens contre Covid-19 en décembre 2020.

Mais elle a déclaré aujourd’hui aux comités de la santé et des sciences de la Chambre des communes: «Ce qui a mal tourné, c’est qu’aucun expert ou chef n’a été mis en place pour coordonner les activités.

« Tout, de la mise à l’échelle de l’innovation vaccinale à l’aménagement paysager – déterminer d’où peuvent provenir les nouvelles variantes, les nouveaux virus pandémiques potentiels – des personnes qui comprennent la fabrication, l’intensification du développement clinique, la réglementation.

« Tout cela a disparu. Peut-être qu’il y a quelqu’un de secret là-bas qui fait ça, mais pas pour autant que je sache.

« Nous avons la capacité dans le pays, mais cela ne peut pas être fait dans le vide. Nous avons besoin d’un leader expert pour rassembler cela afin d’essayer de nous ramener à une meilleure position.

Elle a déclaré au panel de députés : « Nous devons améliorer la qualité des vaccins – la durabilité, la capacité d’arrêter la transmission, beaucoup de choses doivent être améliorées.

“Cela ne se produira pas dans le vide, et c’est là que nous devons rassembler les capacités dont nous disposons, en travaillant en partenariat comme nous l’avons fait efficacement en 2020, pour nous assurer que nous gardons une longueur d’avance et que nous ne cherchons pas constamment dans le rétroviseur. »

Bingham a déclaré qu’elle s’inquiétait d’une décision – annulée par la suite – de fermer un registre de volontaires pour les essais cliniques, ainsi que de la nomination d’un directeur de l’unité des vaccins Covid qui n’avait pas d’expérience dans la préparation à une pandémie.

Et elle s’est dite préoccupée par la décision de la société pharmaceutique américaine Catalent de suspendre la construction d’un centre de fabrication et d’innovation de vaccins soutenu par le gouvernement près d’Oxford.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que le Royaume-Uni prenait du retard, Dame Kate a déclaré: «Pour commencer, je pensais que c’était un manque d’expérience de la part des responsables, car nous n’avons pas beaucoup de personnes à Whitehall qui comprennent les vaccins, les relations avec l’industrie et tout ça.

« Mais en fait, je commence maintenant à penser qu’il s’agit en fait d’une politique gouvernementale délibérée, de ne pas investir ou de ne pas soutenir le secteur. Parce que je ne peux pas expliquer pourquoi nous n’avons pas nommé quelqu’un qui puisse réellement rassembler tout cela.

“Nous avons la capacité et pourtant, systématiquement, des choses sont démantelées que nous mettons en place.”

Sonnant l’alarme sur l’accord commercial CPTPP, Dame Kate a déclaré à l’audience : « Tout ce qui nous mettrait en contravention avec la convention sur le brevet européen serait catastrophique.

« Nos entreprises dépendent de leur capacité à protéger leurs produits et leur propriété intellectuelle à l’aide de brevets. Si nous sommes forcés de quitter la convention sur le brevet européen, cela coûtera à nos entreprises des coûts et des tracas importants, car nous devrons dupliquer tout ce travail.

« La réalité est que nos entreprises vont simplement déménager. Elles ne seront pas basées au Royaume-Uni, elles seront basées dans des régions où elles pourront réellement sécuriser les coûts des brevets et les droits de brevet à moindre coût.

“C’est un but contre son camp potentiel. Nous devons nous assurer qu’il y a une clause de non-participation sur les clauses de propriété intellectuelle dans cet accord commercial, sinon nous risquons de vraiment nuire au secteur de la biotechnologie. »

S’adressant à un journal allemand Die Weltavant l’audience d’aujourd’hui, Bingham a souligné la création par la Commission européenne d’une autorité de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (HERA) avec un budget de 6 milliards d’euros (5,2 milliards de livres sterling) pour la période 2022-2027 et une stratégie mondiale sur 10 ans

“L’Europe réfléchit désormais à la préparation à la pandémie de manière systématique, professionnelle et efficace”, a déclaré Dame Katie.

“Bruxelles a mis en place un processus complet pour explorer les vaccins de toutes les modalités avec un budget pour les accords d’achat anticipé, les réservations de capacité, etc.

«Ils continuent de s’engager de manière constructive avec les sociétés de vaccins. Et le Royaume-Uni est allé dans la direction opposée.

Elle a accusé le gouvernement de “revenir aux affaires comme d’habitude” après l’effort gigantesque de vaccination de la population contre le Covid-19.

“L’UE, à travers HERA, est bien plus avancée dans ses plans de préparation à la pandémie”, a déclaré Dame Kate.

« Pendant ce temps, le Royaume-Uni semble avoir perdu son approche de leadership dans la R&D, la fabrication et l’approvisionnement en vaccins. En 2020, nous étions clairement leader mondial. Mais le Royaume-Uni est revenu aux affaires comme d’habitude. “

Dame Kate a déclaré qu’une direction claire du gouvernement était nécessaire pour assurer la livraison des vaccins qui seront nécessaires en cas de futures pandémies.

“Le gouvernement sera finalement le client de ces produits”, a-t-elle déclaré. Die Welt. « Il doit dire : ‘C’est ce que nous voulons’.

“Si vous n’avez pas d’intervention gouvernementale, les sociétés pharmaceutiques et les sociétés de vaccins se concentreront uniquement sur les domaines où elles peuvent réaliser les plus grandes marges.”

Peter Liese, membre allemand de la commission de la santé publique du Parlement européen, a déclaré au journal : « Une pandémie peut frapper à nouveau à tout moment. Nous devons mieux nous y préparer.

« Ce qui est plus facile pour une Union européenne à 27 membres, car ils peuvent joindre leurs capacités. Seule à elle seule, c’est un défi financier pour le Royaume-Uni.

« Par conséquent, le gouvernement britannique court un gros risque en négligeant la préparation à une pandémie. Le Brexit pourrait coûter amèrement encore une fois.

Le porte-parole officiel de Rishi Sunak a déclaré que le Premier ministre n’acceptait pas la caractérisation de Dame Kate de l’approche du gouvernement.

“Aujourd’hui même, nous ouvrons le Medicines Manufacturing Innovation Centre, un site de 13 millions de livres sterling financé par UK Research & Innovation, qui n’existait pas avant la pandémie et dont nous avons à juste titre repéré qu’il fallait mieux se préparer et agir. , “, a déclaré le porte-parole.

«Cela va de pair avec la création de la UK Health Security Agency, un organisme mis en place pour détecter les futures pandémies qui est soutenu par 2,4 milliards de livres sterling et nous avons la recherche et le développement plus larges de 20 milliards de livres sterling, nous avons le nouveau centre d’innovation et de technologie de l’ARNm, le Unité de vaccination Covid.

“Nous avons donc considérablement changé notre approche à la fois pour rechercher de futures pandémies et pour y répondre.”