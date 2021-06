L’ancien tsar de l’éducation claque l’argent de rattrapage «faible» du gouvernement et appelle à «un effort national massif» pour récupérer

L’ancien tsar de l’éducation de Boris Johnson a critiqué les plans de rattrapage du gouvernement comme étant « faibles » car il a appelé à un « effort national massif » pour récupérer l’apprentissage perdu.

Sir Kevan Collins, qui a démissionné plus tôt ce mois-ci dans un coup dur pour le Premier ministre, a averti que l’inégalité croissante en matière d’éducation pourrait devenir «l’héritage de Covid», les enfants défavorisés étant les plus touchés.

Il a également décrit sa décision de quitter le poste de commissaire à l’éducation comme « très, très difficile », mais a réitéré ses inquiétudes quant au fait que le montant d’argent que le gouvernement était prêt à engager était bien inférieur.

Témoignant devant le Comité de l’éducation des Communes, Sir Kevan s’est flétri dans son évaluation des propositions actuelles, déclarant aux députés: « Notre pays a répondu d’une manière qui, par rapport à d’autres, est franchement un peu faible. »

« Le montant d’argent avec lequel nous répondons en ce moment – ce sont des sommes importantes – mais cette ampleur de choc, perdant en moyenne 115 jours d’apprentissage en face à face, nécessite un effort national massif pour récupérer », a-t-il ajouté.

«Et je crains que ce ne soit pas un peu de tutorat dans le coin, c’est en fait une approche fondamentale que l’école doit adopter.

« C’est pourquoi j’étais impatient de voir tout un effort de l’école, autour du temps, autour de l’enseignement, du tutorat, et non pas d’une attention auxiliaire limitée à une activité particulière qui peut être confiée à un assistant d’enseignement. »

Cela survient après que le gouvernement a dévoilé un financement de 1,4 milliard de livres sterling visant à atténuer l’impact de la crise de Covid-19 sur l’apprentissage des enfants, provoquant une réaction des syndicats et des partis d’opposition.

Sir Kevan a confirmé aux députés qu’il y avait des propositions de dépenses plus importantes dans ses recommandations qu’il a présentées au gouvernement, y compris le chancelier Rishi Sunak, mais ont finalement été rejetées.

Interrogé pour savoir s’il avait demandé aux ministres un plan de relance de 15 milliards de livres sterling, Sir Kevan a déclaré mardi aux députés: « Il y avait des propositions qui ont atteint 15 milliards de livres sterling, oui ».

Il a ajouté : « J’ai été très déçu d’avoir dû démissionner. La proposition qui a été avancée… n’était tout simplement pas suffisante pour offrir le type de rétablissement dont nous avons besoin. Le Premier ministre m’a donné une question d’examen très ambitieuse, mais très excitante, qui consistait à récupérer chaque enfant de ce parlement. »

Expliquant les répercussions des perturbations causées par la pandémie sur l’apprentissage, Sir Kevan a également précisé que le « plus gros impact » de la crise « sera certainement sur nos enfants les plus défavorisés ».

« L’inégalité croissante en matière d’éducation pourrait être l’héritage de Covid si nous ne faisons pas très attention », a-t-il déclaré. « Nous devons intervenir intentionnellement et directement, soutenir les enfants qui en ont le plus besoin.

«Nous avons des obligations envers chaque enfant après Covid et c’est pourquoi je pense que le temps plus long aurait soutenu chaque enfant, en particulier avec les résultats non académiques, avec le bien-être et les choses sociales.

« Mais en ce qui concerne la perte scolaire, je pense qu’il est clair que nous allons voir une plus grande perte pour nos enfants qui ont le plus besoin. »

Au moment de la démission de Sir Kevan, le Premier ministre a déclaré qu’il y aurait « plus à venir » pour soutenir les enfants en Angleterre, comme l’a déclaré le n ° 10: « Le gouvernement continuera de se concentrer sur la reprise de l’éducation et de s’assurer qu’aucun enfant n’est laissé pour compte avec leur apprentissage, avec plus de 3 milliards de livres sterling engagés pour le rattrapage à ce jour. »