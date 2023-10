L’ancien tsar de l’alimentation de Boris attaque l’interdiction de fumer et appelle à se concentrer sur l’obésité

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien tsar de l’alimentation de Boris Johnson a lancé une attaque contre l’interdiction de fumer imposée par Rishi Sunak, affirmant qu’il est « étrange » de donner la priorité aux cigarettes plutôt qu’à la malbouffe, alors que les responsables de la santé font pression sur le Premier ministre pour qu’il fasse davantage pour lutter contre la crise croissante de l’obésité.

Henry Dimbleby a dit L’indépendant le tabagisme est « bien moins » un problème de santé qu’une mauvaise alimentation et a déclaré que les taux de tabagisme chez les jeunes étaient déjà « en chute libre ».

Le célèbre chef et fondateur de la chaîne de restaurants Leon a déclaré que le gouvernement qui sera au pouvoir dans 10 ans sera « paralysé » par la crise de l’obésité et a appelé le Premier ministre à faire davantage pour s’attaquer au problème.

Les patrons du NHS, un ancien ministre conservateur de la Santé et des experts font partie d’un chœur de voix exhortant M. Sunak à faire davantage pour lutter contre la malbouffe, qui, selon eux, alimente une épidémie d’obésité.

Cela survient après que M. Sunak ait utilisé son discours à la conférence du Parti conservateur pour interdire effectivement la cigarette à toute personne de 14 ans en augmentant l’âge légal d’un an chaque année.

M. Dimbleby a dit L’indépendant: « Il semble étrange de choisir d’arrêter de fumer alors que cela constitue déjà bien moins un problème de santé qu’une mauvaise alimentation. Les taux de tabagisme sont en chute libre chez les jeunes.

« D’ici 2035, le NHS devrait consacrer davantage au traitement du diabète de type 2 – un problème de santé lié à l’alimentation – qu’il ne le fait aujourd’hui pour tous les cancers. Et ce n’est pas seulement notre alimentation qui nous rend malade. Cela nous rend également pauvres. Les quatre affections les plus courantes empêchant 2,5 millions de personnes de travailler sont les affections musculo-squelettiques, le diabète de type 2, l’hypertension et la santé mentale.

« Trois d’entre eux sont directement causés par une mauvaise alimentation et un est exacerbé par celle-ci. Si nous n’agissons pas maintenant, quel que soit le gouvernement qui sera au pouvoir dans dix ans, il sera paralysé par les problèmes sociaux et économiques causés par les problèmes de santé liés à l’alimentation.»

L’intervention de M. Dimbleby est intervenue après qu’un M. Sunak, irritable, ait défendu cette politique dans une interview laconique à la BBC, insistant sur le fait que les cigarettes sont « différentes d’un paquet de chips ou d’un morceau de gâteau ».

Henry Dimbleby a déclaré qu’une mauvaise alimentation rendait les gens malades et pauvres et a appelé Sunak à agir (Rex Caractéristiques/Jason Alden)

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a annulé ses projets de lutte contre l’obésité, au nom de la protection des libertés individuelles, M. Sunak a déclaré que fumer était « fondamentalement différent ».

Le Premier ministre a déclaré que le tabagisme est « sans équivoque la principale cause évitable de décès, d’invalidité et de maladie dans notre société ».

Mais des recherches menées par BioMed Central en 2021 ont montré que l’obésité est désormais responsable de plus de décès en Angleterre et en Écosse que le tabagisme chez les personnes d’âge moyen et âgées. Les stratégies nationales visant à lutter contre l’adiposité devraient être une priorité de santé publique, affirme-t-il.

Cela fait suite au report des mesures de la stratégie gouvernementale anti-obésité jusqu’en octobre 2025 par M. Sunak, affirmant qu’il « croit fermement au droit des gens de choisir ». Les règles, qui auraient interdit les transactions de malbouffe à deux pour un, avaient déjà été repoussées et seraient entrées en vigueur ce mois-ci.

Tam Fry, porte-parole du National Obesity Forum, a déclaré que l’interdiction de fumer imposée par M. Sunak « a détourné l’attention de l’obésité, qui est en réalité bien plus grave en termes de décès prématurés ».

M. Fry a dit L’indépendant L’obésité est en passe de dépasser le tabagisme en tant que principale cause de cancer.

Fumer sera interdit pour les générations futures, confirme Sunak

Interrogé sur la différence entre interdire de fumer et restreindre la consommation de restauration rapide, M. Fry a répondu : « La dépendance est le nœud du problème ici. Vous pouvez être accro à la restauration rapide, mais vous êtes plus susceptible d’être accro au tabac. Et une fois que cela vous a saisi, beaucoup de gens en souffrent énormément.

Il a ajouté que ces deux problèmes constituent des « problèmes fondamentaux de santé publique » qui doivent être résolus. Mais il a ajouté : « Le problème de la restauration rapide, et le fait qu’elle ait atteint un tel degré maintenant qu’elle pourrait bien supplanter le tabagisme comme cause de cancer, à mon avis, est bien plus grave. »

Lord Bethell a également exhorté le Premier ministre à sévir contre l’obésité, affirmant que l’interdiction de fumer devrait être une « première étape ».

L’ancien ministre conservateur de la Santé a déclaré L’indépendant que pour lutter contre l’obésité, la Grande-Bretagne a besoin de « 20 mesures différentes, toutes assez complexes ».

Mais il a déclaré que M. Sunak « apprendrait beaucoup » de l’interdiction de fumer, et a insisté sur le fait que les interventions sanitaires « peuvent vraiment être populaires ».

« Cela rappellera à Downing Street que le public est sévère sur des choses comme les taxes sur la malbouffe, les taxes sur les jeux de hasard et les prix minimums pour la consommation d’alcool », a-t-il déclaré.

Katherine Jenner, directrice de l’Obesity Health Alliance, s’est dite « ravie » que le Premier ministre ait interdit de fumer pour les générations futures, mais a déclaré que la lutte contre l’obésité nécessitait la même attention.

« Si ce gouvernement s’engage réellement à voir la prochaine génération grandir en bonne santé, il doit également s’attaquer au flot d’aliments et de boissons malsains dans nos supermarchés et dans nos rues principales », a-t-elle déclaré.

Mais elle a déclaré que les ministres n’avaient pas réussi à mettre en œuvre leurs propres lois pour « empêcher les enfants d’être bombardés sans relâche de publicités et de promotions manipulatrices ».

« Il ne s’agit pas de supprimer le choix – il s’agit de faire du choix sain le choix facile », a-t-elle ajouté, appelant à des restrictions sur la publicité sur la malbouffe, a ajouté Mme Jenner.

Et le Dr Layla McCay, directrice des politiques à la NHS Confederation qui représente les hôpitaux, a déclaré que les services de santé seraient soumis à une « pression insoutenable » sans action pour lutter contre l’obésité.

« L’intention du Premier ministre d’interdire la vente de cigarettes aux jeunes générations est une mesure puissante et importante, mais elle intervient alors que son gouvernement n’a pas réussi à mettre en œuvre sa propre stratégie alimentaire, qui recommandait des taxes sur le sucre et le sel et des restrictions sur la publicité », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que la décision était « difficile à justifier » étant donné que l’obésité est l’une des principales causes de décès évitables et provoque de multiples maladies à long terme.

« Le gouvernement doit s’attaquer de front à ce problème plutôt que de se cacher derrière des excuses d’« État nounou » », a-t-elle ajouté.