L’ancien trésorier de campagne du représentant George Santos plaide coupable aux accusations fédérales : NPR

L’ancien trésorier de campagne qui a contribué à l’arrivée au pouvoir du député new-yorkais George Santos, ravagé par le scandale. a plaidé coupable aujourd’hui aux accusations de crime fédéral dans une salle d’audience de Long Island.

Nancy Marks risque jusqu’à cinq ans de prison après avoir admis avoir conspiré avec un candidat au Congrès en vue de commettre une fraude électronique, de faire de fausses déclarations et de commettre un vol d’identité, entre autres crimes.

Elle n’a pas parlé aux journalistes après l’audience à Central Islip, New York.

Son ancien patron, George Santos, qui a remporté un premier mandat en 2022, a annoncé qu’il briguerait sa réélection. Il fait face à 13 chefs d’accusation dans le cadre de la même enquête fédérale qui a conduit au plaidoyer de Marks.

Santos, qui devrait revenir devant le tribunal le 27 octobre, a reconnu mentir aux électeurs sur une grande partie de son histoire personnelle.

Il a inventé des histoires sur les membres de sa famille qui ont survécu à l’Holocauste et a créé, entre autres, un récit fictif sur son éducation et ses réalisations professionnelles.

Mais Santos a également nié à plusieurs reprises tout acte criminel, tout en suggérant dans des déclarations publiques que Marks avait agi de manière indépendante dans la gestion des dossiers publics pour sa campagne.

Dans un communiqué, cependant, le procureur américain Breon Peace a déclaré que Marks « avait admis qu’elle avait conspiré avec un candidat au Congrès ».

Le but de ce stratagème, selon Peace, était d’induire le public en erreur sur l’état des finances de Santos en « gonflant faussement les recettes déclarées de la campagne avec des contributions et des prêts inexistants ».

Selon le bureau du procureur américain, Marks et « le candidat » ont fait état de contributions fictives ou gonflées à la campagne de Santos de la part de membres de sa famille.

Ils auraient également menti au sujet d’un prêt de 500 000 dollars que Santos prétendait avoir accordé à sa propre opération politique.

« [I]En fait, le candidat au Congrès n’avait pas accordé les prêts signalés et, au moment où les prêts ont été signalés, il ne disposait pas des fonds nécessaires pour accorder de tels prêts », a déclaré le bureau du procureur américain pour le district est de New York dans un communiqué.

On ne sait pas encore si Marks coopérera avec les procureurs dans leur affaire contre Santos.

Selon les autorités américaines, elle risque jusqu’à cinq ans de prison. Santos, qui publie souvent sur les réseaux sociaux, n’a pas encore commenté publiquement ce plaidoyer de culpabilité.

Le membre du Congrès reste membre à part entière du caucus républicain, bien qu’il ait été démis de ses fonctions au sein des commissions. De nombreux républicains de l’État de New York l’ont répudié et ont déclaré qu’ils s’efforceraient de le renverser l’année prochaine.

Au cours de sa longue carrière de gestionnaire de fonds politiques, Marks n’a pas seulement travaillé avec Santos. Avant de rejoindre sa première campagne infructueuse en 2020, elle a été trésorière de certains des politiciens républicains et comités d’action politique les plus influents de l’État de New York. En 2022, elle était comptable pour l’ancien membre du Congrès Lee Zeldin lors de sa candidature infructueuse au poste de gouverneur.

Rien n’indique que les activités criminelles décrites dans cet accord de plaidoyer impliquent d’autres hommes politiques.