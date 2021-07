L’ancien trésorier conservateur parmi ses pairs sera puni pour avoir refusé une formation anti-harcèlement

Un ancien trésorier du parti conservateur et un ancien conseiller de George Osborne font partie des trois pairs menacés de sanctions pour avoir refusé de participer à une formation anti-harcèlement.

Tous les députés et leurs pairs, ainsi que leur personnel, sont tenus de suivre les cours « Valoriser tout le monde » – introduits après que le Parlement a été secoué par des allégations d’intimidation et de harcèlement.

Mais Lord James of Blackheath, Lord Kalms et Lord Willoughby de Broke ont maintenant été nommés et honteux pour avoir ignoré les exhortations répétées à y assister.

Ils verront leur accès aux services de la Chambre des Lords restreint, si une recommandation est approuvée par leurs pairs, comme prévu, au cours des quinze prochains jours.

Lord James a été nommé pair conservateur après avoir effectué un examen des économies du parti avant les élections de 2005, avant de travailler pour M. Osborne, alors chancelier fantôme.

Lord Kalms, ancien patron du groupe de vente au détail Dixons, a été trésorier conservateur de 2001 à 2003, mais a ensuite été expulsé du parti après avoir voté pour Ukip et n’est désormais plus affilié.

Lord Willoughby, un pair héréditaire, a quitté les conservateurs pour Ukip en 2007, mais a quitté le parti anti-UE une décennie plus tard.

Passionné du Brexit, il a présenté un projet de loi pour un référendum sur la sortie de l’UE en 2013 – une partie du processus qui a conduit au vote « oui » du Brexit trois ans plus tard.

Un quatrième pair, la baronne Mone, une conservatrice qui a effectué des examens pour David Cameron, a également enfreint les règles en ne suivant pas la formation avant la date limite du 1er avril – mais a ensuite reculé et ne sera pas sanctionnée.

En 2017, un sondage auprès de membres du syndicat a révélé qu’environ un membre du personnel parlementaire sur cinq pensait avoir été victime d’intimidation de la part de son député ou de son supérieur hiérarchique.

Il aurait révélé une «relation toxique et dysfonctionnelle» entre certains députés et pairs, et leurs employés subalternes, dont beaucoup ont signalé de longues heures, des charges de travail déraisonnables, du stress, de l’anxiété et de la dépression.

Les cours ont fait la une des journaux après que deux éminents pairs plus âgés, Lord Heseltine et la baronne Boothroyd, se soient plaints d’avoir été harangués pour participer alors qu’ils se remettaient des opérations.

Mais les autorités des Lords insistent sur le fait que les cours sont « éclairés par de vrais exemples de comportement inapproprié de membres qui n’avaient généralement pas été contestés auparavant ».

Ils insistent également sur le fait qu’il existe désormais un processus de plainte solide, avec 18 plaintes contre des pairs ayant fait l’objet d’une enquête et signalées sur

Quelque 95 pour cent des membres qui y ont participé ont déclaré qu’ils le recommanderaient à d’autres, tandis que 92 pour cent ont déclaré qu’ils étaient désormais mieux placés pour reconnaître un comportement inapproprié.

Les autorités ont rejeté les affirmations selon lesquelles le cours avait coûté 750 000 £ comme étant « extrêmement inexacts » – mais ont reconnu une facture de 100 000 £.

Les trois pairs à sanctionner pourraient toujours assister aux Lords, mais seraient limités à un « contact par e-mail uniquement » lorsqu’ils sollicitent l’aide du personnel clé.