Un homme de la Colombie-Britannique a été condamné à 18 mois de prison pour homicide involontaire suite à la mort par surdose de Carson Crimeni, 14 ans.

L’homme de 21 ans ne peut être nommé car il était mineur au moment où Crimeni a pris la dose mortelle de MDMA, également connue sous le nom d’ecstasy ou molly, dans un skate park de Langley en août 2019. Il a plaidé coupable d’homicide involontaire en mai.

Il purgera une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois dans la communauté après sa libération.

Lors de la détermination de la peine jeudi, un juge a déclaré à un tribunal de New Westminster que le jeune homme avait 17 ans et était alors un trafiquant de drogue connu dans la communauté. La juge Kathleen Ker de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il avait donné à Crimeni une « quantité objectivement massive » de MDMA, le trompant en lui faisant croire qu’il ne consommait qu’une fraction de ce qu’il avait réellement reçu.

Bien que le jeune trafiquant de drogue n’ait pas rejoint la foule d’adolescents prenant des vidéos de la détresse évidente de Crimeni et les publiant sur les réseaux sociaux alors qu’il faisait une overdose, Ker a déclaré qu’il était en fin de compte responsable de la mort du garçon.

“C’est lui qui a trop servi cet enfant à deux reprises en ce jour fatidique de 2019”, a déclaré Ker.

“Il devra vivre avec ce fait pour le reste de sa vie. … Cette affaire est vraiment déchirante et tragique, quelle que soit la perspective.”

Ker a déclaré que le jeune homme avait renoncé au trafic et à la consommation de drogue immédiatement après la mort de Crimeni et qu’il avait apparemment changé sa vie depuis lors. Sa famille a quitté Langley à la suite de cet incident très médiatisé et il travaille maintenant pour une entreprise d’aménagement paysager dans une autre communauté de la vallée du Fraser.

Le père de Crimeni, Aron Crimeni, a déclaré aux journalistes devant le tribunal qu’il était déçu par la sentence.

“Nous espérions au moins deux ans”, a-t-il déclaré. “Nous espérions que cette affaire créerait un précédent.”

Lors des motifs de sa condamnation, Ker a décrit Carson comme le centre de l’univers de sa famille et a déclaré que sa mort “a aspiré tout le monde dans un trou noir de chagrin sans fin”.

Le père de Carson, Aron Crimeni, visite le mémorial de son fils au Walnut Grove Skate Park à Langley le 22 août 2019. (Ben Nelms/CBC)

Aron Crimeni a déclaré que cette description était terriblement exacte.

“Ce qu’il nous a pris ne peut pas être mesuré”, a-t-il déclaré à propos de l’ancien trafiquant de drogue.

Le grand-père Darrel Crimeni a déclaré aux journalistes qu’il était très ému en apprenant la sentence prononcée et qu’il espérait que cette affaire susciterait des conversations entre les jeunes et les parents.

“Si vous voyez quelque chose, dites-le”, a-t-il dit. “Ne soyez pas un spectateur.”

La dose était plus du triple de ce que voulait l’adolescent

Le tribunal a appris que Crimeni avait voulu acheter trois comprimés de MDMA le jour de sa surdose. Au lieu de cela, il a reçu l’équivalent de 10 comprimés en deux achats distincts, a déclaré Ker.

Le juge a déclaré que le comportement de Crimeni aurait dû montrer clairement que quelque chose n’allait vraiment pas, mais les jeunes autour de lui ont choisi de filmer une vidéo au lieu d’appeler à l’aide.

Ker l’a décrit comme « l’équivalent au XXIe siècle d’une scène de Le Seigneur des mouches.”

Un autre groupe de jeunes a découvert Crimeni plus tard dans la journée dans un fossé et a appelé à l’aide, a appris le tribunal. Il a été transporté à l’hôpital, où sa température a atteint 42 °C avant de mourir.

Darrel Crimeni a déclaré que son petit-fils, qui avait reçu un diagnostic de TDAH à un jeune âge et qui était incroyablement amical avec tout le monde, avait été victime d’intimidation depuis l’école primaire.

Les déclarations des victimes de la famille de Carson Crimeni le décrivent comme un « idiot et un clown » qui aimait faire rire les gens. Ils ont également déclaré qu’il cherchait désespérément à s’intégrer, ce qui l’a motivé à acheter de la drogue le jour de son décès.

Le tribunal a également appris que le jeune homme qui vendait de la MDMA à Crimeni avait été victime de violents passages à tabac en 2017, le laissant avec une blessure ouverte à la tête et une commotion cérébrale.

Sa famille a déclaré que son comportement avait sensiblement changé par la suite, le laissant sujet à des accès de colère et d’anxiété extrême. Il a abandonné ses études secondaires et a commencé à vendre de la drogue et à s’auto-médicamenter avec des psychédéliques et du cannabis.

“Ce n’est pas une excuse mais cela fournit certainement un contexte considérable”, a déclaré Ker.