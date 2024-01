L’ancien TE de l’Alabama, Amari Niblack, s’engage au Texas

Ancien Alabama fin serrée Amari Niblack s’est engagé à Texas hors du portail de transfert, il a annoncé jeudi soir sur Instagram. Il lui restera plusieurs années d’éligibilité.

Après avoir participé à sept matchs en tant que véritable étudiant de première année, Niblack a joué un rôle beaucoup plus important en 2023 pour le Crimson Tide en tant qu’étudiant en deuxième année. Il a disputé les 14 matchs et capté 20 passes pour 327 verges et quatre touchés. Il était une menace constante sur le terrain, avec une moyenne de plus de 15 verges par réception dans un jeu de passes en Alabama qui était parfois limité au cours de la saison.

Niblack a joué au football au lycée de Lakewood (Floride), où il était un espoir quatre étoiles. Il était la recrue n°89 au classement général du cycle 2022, selon le Classement de l’industrie On3une moyenne pondérée qui utilise les quatre principales sociétés de médias de recrutement.

Les Longhorns et l’entraîneur-chef Steve Sarkissian ont rassemblé un groupe solide de joueurs sur le portail de transfert ce cycle, et Niblack marque le troisième de l’Alabama. Le Texas a également apporté une large contribution Isaïe Bond et secondeur Kendrick Blackshire de la marée pourpre.

Et un remake du large corps de réception. a été entreprise, avec Bond étant rejoint par Silas Bolden depuis État de l’Oregon et Matthieu Golden depuis Houston comme nouveaux ajouts pour la salle d’élargissement des Longhorns.

En défense, natif d’Austin Andrew Mukuba transféré de Clémson et s’insérera en toute sécurité. Et l’un des Edge Rushers les plus convoités du portail ce cycle, les UTSA Trey Moorejouera en orange brûlé à l’automne.

Au total, le Texas effectue sept transferts avec l’ajout de Niblack à la classe de transfert.

Le départ de Niblack faisait également partie d’un exode vers l’Alabama après le départ à la retraite de Nick Saban. Depuis la fin de la saison, sous l’impulsion de la décision de Saban, des dizaines de joueurs ont choisi d’aller voir ailleurs.

Le Texas, en raison des liens de Sarkisian avec le Crimson Tide – il était leur coordinateur offensif pas plus tard qu’en 2020 – et des liens texans avec certains joueurs de l’Alabama, a été dans une position particulière pour bénéficier de l’exode à Tuscaloosa.

Et avec davantage de joueurs de l’Alabama entrant potentiellement sur le portail et recherchant de nouvelles maisons, le Texas et Sarkisian pourraient continuer à s’ajouter.