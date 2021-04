BACHELOR L’ancien Tahzjuan Hawkins de Colton Underwood n’a pas été choqué quand il s’est «courageusement» sorti comme gay, car elle a insisté sur le fait qu’il «ne lui doit» ni à personne d’autre des excuses.

Colton, 29, est sorti à Robin Roberts sur Good Morning America mercredi, révélant qu’il avait «accepté» sa sexualité plus tôt cette année et qu’il «passait à l’étape suivante».

Colton Underwood est devenu gay mercredi sur Good Morning American[/caption]

L’ancien Tahzjuan Hawkins « n’a pas été surpris » par l’annonce[/caption]

Dans une interview exclusive avec The Sun, l’ancienne candidate Tahzjuan Hawkins a déclaré qu’elle était «heureuse pour lui».

Elle a poursuivi: «Il est important que les gens vivent leur vie comme ils le souhaitent authentiquement. Nous allons tous mourir, alors vivez votre meilleure vie et soyez heureux.

Tahzjuan dit qu’elle «n’a pas été choquée» lorsque Colton est sorti.

Elle a expliqué: «Il était le célibataire vierge. Vous ne supposez jamais. Je suis entré dans la première nuit avec l’esprit ouvert que je vais le rencontrer en personne et me faire ma propre opinion. D’après notre interaction, c’est une personne formidable! »

Tahzjuan a déclaré que Colton était « courageux » pour sa sortie[/caption]

Sur le Entretien de Good Morning America, Robin a déclaré que beaucoup pourraient se sentir induits en erreur en rejoignant The Bachelor, car il s’est même excusé auprès des femmes qui ont concouru pour son cœur.

Mais Tahzjuan a déclaré: «Quand elle a dit cela, je ne me suis pas sentie induite en erreur. Pour lui, s’il n’avait pas traversé ce processus, cela ne l’aurait pas conduit là où il est aujourd’hui.

« Tout arrive pour une raison. C’est ce qu’il fallait faire pour en arriver là où il est aujourd’hui. Plus de pouvoir pour lui. Je ne me sens pas induit en erreur. Les gens doivent suivre leur propre processus.

«Je ne pense pas qu’il possède des excuses à qui que ce soit pour être qui il est. Mais nous l’apprécions!

Elle a déclaré qu’elle n’avait « pas été induite en erreur » et estimait qu’il « ne doit à personne des excuses pour être qui il est »[/caption]

Également au cours de l’entrevue, Colton a parlé de pensées suicidaires.

Elle a déclaré à propos de sa confession: «C’est décourageant quand les gens se débattent. Il y a des connotations négatives avec la sexualité et la race. C’est dans l’esprit des gens. Je ne veux pas être jugé en fonction de la couleur de la peau et de la sexualité. C’est une hypothèse juste.

«C’est formidable qu’il ait le soutien de ses amis et de sa famille pour être courageux et courageux et faire savoir au monde.

Alors que les fans ont appelé à refaire la saison de Colton avec lui en tant que premier célibataire gay, Tahzjuan a déclaré que c’était une « excellente idée! »

Le candidat veut que Colton soit le premier célibataire gay[/caption]

Elle travaille maintenant comme agent immobilier[/caption]

Tahzjuan a été éliminé la première semaine et a rejoint le spin-off Bachelor in Paradise.

Elle a dit qu’elle était «occupée» depuis son passage à la télé-réalité.

Elle a dit: «Je travaille mon entreprise 9-5. Je fais de l’immobilier. Qui sait, vous me verrez peut-être bientôt sur un écran de télévision! »

Colton’s d’anciens candidats au Bachelor se sont ralliés autour de la star en le félicitant d’être sorti.

Tayshia Adams a déclaré qu’elle était « très heureuse » pour Colton[/caption]

Un représentant de Tayshia Adams, qui a fait les quatre derniers et qui était plus tard The Bachelorette, a déclaré au Sun: « Tayshia est très heureuse que Colton puisse maintenant vivre sa vie ouvertement et sans craindre de partager qui il est. »

Elyse Dehlbom, qui était sur The Bachelor jusqu’à la cinquième semaine, a «applaudi» Colton pour «vivre son moi authentique».

Kirpa Sudick, qui a été éliminé au cours de la septième semaine, a déclaré en exclusivité au Sun: «J’ai vu les nouvelles de Colton et je suis heureux qu’il puisse vivre de manière authentique maintenant et ne pas avoir à cacher cette partie de lui-même. Je lui souhaite bonne chance!

Elle a ajouté: «J’espère que cela lui permettra d’être un individu en meilleure santé et plus heureux.»

Kirpa Sudick l’a félicité pour être « authentique »[/caption]

Angelique Sherman, qui a été éliminée lors de la deuxième semaine de tournage, a déclaré au Sun: «Je ne souhaite à Colton que le meilleur et je suis si heureuse qu’il découvre sa vérité. Il a mon soutien comme beaucoup d’autres dans la communauté gay.

Revian Chang, qui a été éliminé la première nuit, a déclaré: «C’est triste d’entendre qu’il ne se sentait pas assez en sécurité pour être qui il est et pour explorer qui il est en raison de l’environnement dans lequel il a grandi. C’est une histoire que nous entendons tous. trop sur les gens qui sont obligés de rester dans une boîte à cause de la religion, de la famille, etc. »

Colton’s les membres de la famille ont également partagé leur soutien de l’ancien footballeur.

La famille chrétienne de Colton a partagé son soutien[/caption]

Le grand-père de Colton, Benjamin, a déclaré au Sun: «Nous sommes tous fiers de lui et soutenons tout ce qu’il a vécu. J’ai aimé l’interview. Il sait que nous le soutenons. Il est avec nous tout le temps.

Sa grand-mère Joyce a poursuivi: «Nous aimons tous Colton et nous sommes derrière lui à 100%.»

Sherri, membre de la famille, a ajouté: «Je suis très excitée et fière de lui.»

Colton, qui est célèbre avec la gymnaste Aly Raisman, a déclaré à Robin dans Good Morning America mercredi: «Je me suis mis d’accord avec cela plus tôt cette année et je l’ai traité, la prochaine étape, faire savoir aux gens… Je suis toujours nerveux. Ça a été un voyage à coup sûr.

Colton a admis avoir souffert de pensées suicidaires[/caption]

Il a déclaré avoir des pensées suicidaires: «Je suis entré dans un endroit, pour moi dans ma vie personnelle, qui était sombre et je peux énumérer un tas de choses différentes et ce seraient des excuses.

«J’aurais préféré mourir plutôt que de dire que je suis gay et c’était mon réveil.»

le ancien footballeur a poursuivi: «Même juste des pensées suicidaires… conduire ma voiture près d’une falaise, si ça passe par-dessus la falaise, ce n’est pas si grave… je ne ressens plus ça.

Colton a dit à Robin qu’il avait découvert pour la première fois qu’il était gay alors qu’il n’avait que 6 ans, mais qu’il ne l’avait pleinement confirmé qu’au lycée.

Il a dit qu’il « prierait le gay loin »[/caption]

Ayant grandi dans un foyer religieux, il pensait qu’être gay était une erreur et essaierait de «prier les homosexuels de s’en aller».

Également dans l’interview, Colton s’est adressé sa relation avec Cassie, qui il a choisi sur The Bachelor, et a déclaré: «Je voudrais dire pardon pour la façon dont les choses se sont terminées, j’ai gâché j’ai fait beaucoup de mauvais choix.

«J’ai tout aimé d’elle, et il m’est difficile d’articuler mes émotions et de vivre cette relation avec elle parce que j’avais évidemment un combat interne en cours.

«Je suis désolé pour la douleur et le stress émotionnel que j’ai causés, j’aurais aimé que ça ne se soit pas passé comme ça. J’aurais aimé avoir eu le courage de me réparer avant de briser quelqu’un d’autre.

Colton est sorti avec Cassie, qu’il a rencontré dans l’émission, pendant deux ans[/caption]

Ex Demi veut que Colton soit tenu responsable, car Cassie a déposé une ordonnance restrictive contre lui[/caption]

Demi Burnett, qui a été éliminé au cours de la sixième semaine et est sorti pendant le Bachelor in Paradise, dit précédemment au soleil: «Je sais ce que ça fait et je suis très fier de lui pour ça. Mais je veux m’assurer que tout le monde respecte Cassie qui a vécu beaucoup de choses et a été très blessée par Colton.

Cassie et Colton datée pendant près de deux ans avant leur méchante scission qui a abouti à son dépôt une ordonnance restrictive contre lui. Elle a par la suite abandonné l’ordre juridique.

Demi a poursuivi: «Je sais qu’elle n’aurait jamais déposé cette ordonnance de non-communication à moins qu’elle n’ait eu d’autre choix. Cela a dû être terrifiant pour elle.

«Et je ne veux pas que quiconque oublie cela. Nous pouvons féliciter Colton pour son courage et sa sortie, mais il doit être tenu responsable de ce qu’il a fait à Cassie.





Avant l’entrevue, Colton était repéré en train de traverser le West Village à New York avec un skieur olympique Gus Kenworthy et son père Scott.

La star d’ABC est revenue sur Instagram pour remercier ceux qui l’ont soutenu.

Il a légendé une série de photos polaroid: «J’ai beaucoup à apprendre, mais j’ai parcouru un long chemin. aux gens de mon coin, je t’aime. sans toi, je ne serais pas là.

Colton a remercié ses disciples[/caption]