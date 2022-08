L’ancien surintendant des écoles publiques de Central Okanagan décède à 73 ans

Le Dr Ron Rubadeau, ancien surintendant de longue date des écoles publiques du centre de l’Okanagan (COPS), est décédé mercredi après une bataille de plusieurs années avec de graves problèmes de santé.

Il avait 73 ans.

Un communiqué de presse du COPS indique que la commission scolaire, le conseil d’administration, le personnel du district, les enseignants, le personnel de soutien et les collègues retraités ont exprimé leurs condoléances à la famille Rubadeau.

Rubadeau a servi le COPS pendant 29 ans, y compris surintendant de 1996 à 2006. Il était connu pour son plaidoyer inébranlable et son soutien aux étudiants aux capacités diverses. Il a également expliqué nombre de ses idées pour un changement transformateur dans des articles publiés.

Un moment de fierté pour Rubadeau a été lorsque le district a atteint un record du monde Guinness pour avoir planté le plus d’arbres à la fois avec les 22 000 étudiants plantant plusieurs arbres pour remplacer la perte de forêt résultant de l’incendie de Kelowna en 2003.

A la demande de Rubadeau, il n’y aura pas de service public. Afin d’honorer sa mémoire, un don à la Okanagan Humane Society ou à une autre œuvre de bienfaisance de votre choix serait apprécié par la famille.

