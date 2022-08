L’ancien supremo du Brexit, Lord Frost, envisage de devenir député pour servir dans le cabinet Truss

L’ancien négociateur du Brexit, David Frost, a révélé qu’il était en pourparlers avec des associations conservatrices pour devenir député conservateur.

Le pair est devenu une figure totémique de la droite conservatrice depuis qu’il a quitté le poste de conseiller européen de Boris Johnson, et est pressenti pour un poste puissant au gouvernement si Liz Truss réussit dans sa candidature au 10 Downing Street.

Il a précisé dans une interview avec La maison magazine qu’il était intéressé à rejoindre une administration Truss, mais a indiqué qu’il ne pensait pas qu’il soit juste qu’un poste de direction au sein du cabinet soit occupé pendant une période prolongée par une personnalité non élue.

S’il se présentait aux élections aux Communes, il devrait renoncer à la pairie que lui avait accordée Johnson en 2020.

Cependant, rien n’empêcherait Mme Truss de le nommer dans son cabinet en tant que membre de la Chambre des lords.

Lord Frost a dit La maison qu’il avait passé plusieurs mois à discuter où il pourrait se présenter en tant que candidat parlementaire.

Ses commentaires suggèrent qu’il attendrait les prochaines élections générales – prévues en 2024 – pour faire une offre pour les Communes, plutôt que de saisir l’occasion d’une élection partielle à venir, à la suite d’une série de résultats désastreux pour les conservateurs.

“Je suis encore en train de me décider”, a déclaré Lord Frost.

“Si vous allez être en politique où vous avez réellement un doigt sur les boutons du pouvoir, alors vous devriez vraiment être élu.

« Je ne pense pas que notre système fonctionne très bien pendant des périodes prolongées lorsqu’un ministre principal n’est pas dans la chambre élue. C’est une équité fondamentale… c’est ainsi que fonctionne la constitution.

Lord Frost a mené les négociations post-Brexit avec l’UE et a reçu les éloges de la droite conservatrice pour ce qu’ils considéraient comme une approche « radicale » sur le protocole d’Irlande du Nord.

Il a quitté son poste au Cabinet Office en décembre au milieu des spéculations selon lesquelles il était frustré par la réticence de M. Johnson à poursuivre la suspension du protocole, ce qui pourrait provoquer une guerre commerciale avec l’UE.

À l’époque, il a cité l’opposition à l’orientation politique du gouvernement sur les restrictions de Covid.

Mais il a confirmé aujourd’hui qu’il s’était senti frustré par l’échec du Premier ministre à adopter une ligne plus dure avec Bruxelles.

“Je plaidais définitivement en interne pour une approche plus robuste de ces questions, et j’étais un peu bloqué”, a-t-il déclaré.

“Est-ce que cela m’aurait forcé à sortir tout seul? Pas nécessairement. Je pense que je sentais que nous poussions toujours et que nous faisions la bonne chose.”

Les soupçons selon lesquels Lord Frost cherchait un retour à la politique de première ligne ont été alimentés lorsqu’il a publié un essai de grande envergure plus tôt ce mois-ci dans lequel il appelait à des réductions d’impôts, à la protection du Brexit par la loi et à l’annulation de HS2, a dénoncé le vent “médiéval”. technologie agricole et a exigé une réaction «anti-réveil» contre la «politique identitaire».