L’ancien supremo de F1 Bernie Ecclestone pense que Lewis Hamilton était à blâmer pour l’accident de Max Verstappen

Le pilote de F1 Lewis Hamilton a fait les manchettes après sa victoire controversée au Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone ce week-end. Le septuple champion du monde a été impliqué dans un accident précoce lors du premier tour qui a vu le leader du championnat Max Verstappen enfoncer sa voiture Red Bull F1 dans un mur et hors de la course. Le Néerlandais a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a passé six heures avant d’être libéré après des tests de précaution. Hamilton a été giflé par une simple pénalité de 10 secondes; cependant, il a remporté la course et réduit l’écart dans la course au championnat à seulement huit points. C’était sa huitième victoire sur la piste de Silverstone et de loin, sa plus controversée.

Pendant ce temps, la guerre des mots entre le parrain de la F1 Bernie Ecclestone et le légendaire pilote britannique a atteint un autre niveau après que l’ancien supremo de F1 a remis en question la faim et la volonté du champion en titre de gagner dans le sport. Ecclestone pense que le pilote Mercedes est à blâmer pour l’accident qui a mis fin à la course de Verstappen dimanche.

Parler à Sportsmail, Ecclestone a déclaré que c’était Hamilton qui était à blâmer. Il a ajouté que « dans l’ancien temps », un tel incident était « l’une de ces choses » où il était clair que tout le monde faisait de son mieux pour « gagner le championnat ». faire un tour dans le mur de pneus au coin de Corpse à des vitesses proches de 180 mph.

Cependant, a-t-il répété, si les commissaires de course s’impliquaient, ils auraient dû infliger à Hamilton « plus d’une pénalité de 10 secondes. Cela aurait dû être 30 secondes. « La punition ne correspondait pas au crime », a-t-il ajouté.

Ecclestone, 90 ans, a également expliqué que Hamilton n’était pas devant avant la collision et que ce n’était pas à lui de doubler. Il était presque à une distance de voiture et c’est la raison pour laquelle le pilote britannique a heurté son homologue néerlandais à l’arrière et non à l’avant.

Le point de vue d’Ecclestone a été appuyé par le père de Verstappen, Jos. Le vétéran de plus de 100 courses de F1 a déclaré que Hamilton aurait dû être disqualifié. « C’est vraiment inacceptable ce que Hamilton a fait », a déclaré Verstappen Sr. « Max lui a donné de l’espace et était devant lui. Vous ne pouvez pas dépasser à l’intérieur de Copse », a-t-il ajouté, avant de qualifier la pénalité de 10 secondes de « ridicule ». Notamment, les deux vétérans sont d’avis que les organisateurs auraient dû interdire Hamilton de la course.

Pendant ce temps, avec la victoire à Silverstone, Mercedes n’a plus que trois points de retard sur Red Bull au classement des constructeurs.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici