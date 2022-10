L’ancien Strictly pro AJ Pritchard révèle comment il a « contourné les règles » pour garder Mollie King en compétition

La star de STRICTLY Come Dancing, AJ Pritchard, a dévoilé les entorses sournoises aux règles qu’il utiliserait pour s’assurer de conserver sa place dans la compétition.

AJ a été danseur professionnel sur la série BBC pendant quatre ans, mais est parti avant la série 2020, bien qu’il ait été initialement confirmé dans le cadre de la programmation.

Bbc

Mollie et AJ ont concouru ensemble dans la série 2018 de Strictly[/caption]

Bbc

AJ n’avait pas peur de faire quelques cascades qui ‘enfreignaient les règles’ pour les garder dans la compétition[/caption]

Pendant son passage dans l’émission, il a atteint les demi-finales trois années de suite avec l’olympienne Claudia Fragapane, la chanteuse des samedis Mollie King et la paralympienne Lauren Steadman. Il a de nouveau raté de peu la place avec son dernier partenaire, YouTuber Saffron Barker.

Mais AJ connaissait également le pouvoir du vote du public, et dans une nouvelle interview, il a révélé que cela ne le dérangeait pas de “contourner les règles” afin de s’assurer qu’il reste dans l’esprit des téléspectateurs à la maison.

S’adressant à HELLO!, il a expliqué: “Vous ne pouvez pas être au milieu de la route [on the leaderboard. Middle of the road is like the worst place to ever be.”

“I have the perfect example with Mollie [King]. Je l’aime en morceaux, mais nous sommes allés sur le scénario, nous sommes allés sur la personnalité », a-t-il déclaré. “Je pense que c’était en demi-finale, on nous a donné une rumba et c’était juste à ce moment crucial.

“Je pensais, ‘Eh bien, nous ne pouvons pas exactement faire une rumba de base parce que ça ne va pas vraiment frapper à la maison et nous n’obtiendrons probablement pas de votes et les juges ne vont pas aimer ça. Alors prenons une jetée géante, tu sautes de la jetée, je te rattrape, nous allons tourner pendant dix tours, nous allons probablement nous faire gronder pour ça et je vais te déposer au sol et en faire un vrai histoire d’amour.'”

Apparemment, la décision a choqué ses collègues pros, qui se sont demandé comment il avait réussi à s’en tirer sans avoir d’ennuis.

“Mais ensuite, tout le monde à la maison a dit:” C’était tellement émouvant. C’était tellement bon ! », a-t-il déclaré. “Je me disais:” Si nous devons le faire, faisons un ascenseur, recevons une petite tape sur le poignet, mais nous passerons. “”





Mollie et AJ ont traversé 12 semaines au cours de leur participation à la série 2018, avec la star de Casualty Joe McFadden gagnant cette année-là avec Katya Jones.

Depuis qu’il a quitté la série, AJ a été vu dans un certain nombre d’émissions de télé-réalité, notamment I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here et Celebrity SAS: Who Dares Wins.

Il doit maintenant apparaître sur The Challenge de Channel 5, où il a rencontré sa nouvelle petite amie Zara Zoffany.

Après être revenu de son temps de tournage de la série, il s’est séparé de sa petite amie de trois ans, Abbie Quinnen, sur un banc de parc après lui avoir dit qu’il ne l’aimait plus.

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One.

Getty

AJ Pritchard et son frère, Curtis, sont tous deux des danseurs professionnels formés[/caption]