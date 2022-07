L’ancien stratège de Trump reconnu coupable — RT World News

Steve Bannon a été reconnu coupable d’outrage au Congrès pour avoir défié le Comité du 6 janvier

Un jury à Washington, DC a déclaré Steve Bannon coupable d’outrage au Congrès pour avoir refusé une assignation à témoigner devant le comité dirigé par les démocrates enquêtant sur l’émeute pro-Trump au Capitole en janvier dernier. Le défendeur a appelé la procédure contre lui un “procès-spectacle”.

Bannon a été reconnu coupable vendredi de deux chefs d’accusation de délit, le jury ayant mis trois heures pour rendre son verdict. Les avocats de Bannon n’ont pas monté de défense, et Bannon lui-même a souri lorsque le verdict lui a été lu, a rapporté CNN.

Bannon a été inculpé par un grand jury en novembre dernier après avoir omis de produire les documents demandés par le Comité du 6 janvier, un groupe de représentants démocrates et républicains anti-Trump à la recherche de preuves de la culpabilité de l’ancien président Donald Trump dans l’émeute de Capitol Hill, qu’ils ont qualifié de “insurrection.” Bannon ne s’est pas non plus présenté devant le comité.

Bannon avait insisté sur le fait que ses conversations avec Trump à la veille de l’émeute étaient couvertes par le privilège exécutif de Trump, et son équipe juridique a fait valoir qu’il était activement engagé dans des négociations avec le comité sur les documents demandés.















Trump lui-même a tourné en dérision le Comité du 6 janvier en disant « hacks politiques », et dans un discours devant la salle d’audience plus tôt cette semaine, Bannon s’est moqué du “procès-spectacle” contre lui. Avec les seuls témoins du gouvernement américain contre lui, un membre du personnel de la Chambre et un agent du FBI qui ont commenté ses publications sur les réseaux sociaux, Bannon a condamné les membres du comité pour ne pas avoir “le courage et le courage de se présenter ici et de dire exactement pourquoi [I committed a] crime… ils devraient être ici aujourd’hui.

Les procureurs ont fait valoir que l’affaire était simple. “En fin de compte, il ne voulait pas reconnaître l’autorité du Congrès ni respecter les règles du gouvernement”, a-t-il ajouté. L’assistante du procureur américain Molly Gaston a déclaré dans sa déclaration finale au jury.

Bannon n’est pas le seul associé de Trump à défier les assignations à comparaître du comité. Peter Navarro, conseiller économique de la campagne de Trump et responsable du commerce à la Maison Blanche, fait face à ses propres accusations d’outrage en novembre, tandis que l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a refusé de comparaître devant le comité, mais n’a pas été inculpé.

Ancien banquier d’investissement et co-fondateur de Breitbart News, Bannon est devenu le PDG de la campagne présidentielle de Trump en 2016 et a ensuite été conseiller principal de Trump pendant les huit premiers mois de la présidence. Il a été reconnu coupable de fraude en 2020, gracié par Trump en 2021 et héberge actuellement un podcast.