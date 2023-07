L’ancien Steelers, Bucs WR Antonio Brown fait face à de nouvelles poursuites en Floride

Greg Auman Journaliste NFC Sud

L’ancien receveur de la NFL, Antonio Brown, fait face à une autre poursuite pour ne pas avoir prétendument payé les services rendus.

Une société du Wisconsin a intenté une action en justice dans le comté de Broward, en Floride, le mois dernier, réclamant près de 28 000 dollars que Brown n’a pas payés après avoir verbalement accepté qu’Avanti Solutions travaille pour l’apparition de Brown au concert hip-hop « Rolling Loud » à Los Angeles en mars.

Avanti Solutions poursuit Brown et sa société, CAB Records, affirmant qu’ils avaient accepté de transporter l’art de la scène et « de fournir la gestion de la production sur place, la chorégraphie et le casting des artistes de scène, la fabrication et le stylisme de la garde-robe et la création de visuels de scène ». Ils ont fait le travail, conformément au procès, mais n’ont jamais été payés malgré des tentatives répétées. Le procès note qu’ils « ont découvert plus tard que Brown n’avait aucune intention de soumettre le paiement des soldes impayés, car il l’a fait à d’autres fournisseurs dans le passé ».

Le procès a une date de procès prévue en décembre et une audience vidéo le 8 août, bien que Brown conteste déjà le bien-fondé du procès. La semaine dernière, il a soumis un affidavit notarié montrant des images de trois mandats de 10 $ qui, selon lui, « satisfait pleinement la réclamation » contre lui, ainsi qu’une lettre du « Antonio El-Allah Express Trust » au nom de Brown. Le procès, demandant 27 990,21 $ à Brown, reste actif, selon les registres du greffier du comté de Broward.

Brown, 35 ans, a fait face à une longue série de poursuites similaires pour non-paiement pendant et depuis sa carrière dans la NFL. Il a fait sept apparitions au Pro Bowl en neuf saisons avec les Steelers, mais n’a eu que des séjours brefs et tumultueux avec les Raiders et les Patriots. Il a atterri avec les Bucs en 2020 et a remporté un Super Bowl avec Tom Brady cette saison-là, mais sa relation avec l’équipe s’est suffisamment détériorée au cours de la saison 2021 qu’il est parti au milieu d’un match, enlevant son maillot et quittant le terrain lors d’un match contre les Jets. Il n’a plus joué dans la NFL depuis.

Brown a récemment fait la une des journaux en tant que propriétaire de l’Albany Empire, qui a été expulsé de la National Arena League le mois dernier au milieu d’une saison pour non-paiement des frais d’équipe et des amendes. Brown avait suggéré que l’équipe se déplaçait vers l’Arena Football League, mais Albany ne faisait pas partie des 16 équipes lorsque l’AFL a annoncé sa composition 2024. Brown pourrait faire face à une poursuite de l’équipe à la suite de ses actions là-bas.

Il a été suspendu trois matchs au cours de la saison 2021 après qu’une enquête de la NFL a révélé qu’il avait utilisé une fausse carte de vaccination pour se conformer aux protocoles COVID-19 de la ligue. Cela n’a été révélé qu’après qu’un chef personnel qui a déclaré qu’il devait 10 000 $ à Brown a déclaré au Tampa Bay Times qu’il avait obtenu une fausse carte.

Refuser de payer pour des services a coûté beaucoup plus cher à Brown auparavant. En octobre dernier, un jury du comté de Broward a décidé qu’il devait payer 1,2 million de dollars dans le cadre d’un procès intenté par un chauffeur de camion que Brown aurait attaqué en 2020 après avoir refusé de payer les frais de déménagement. Cela a également entraîné des accusations criminelles de cambriolage et de coups et blessures, qui ont été réglées dans un accord de plaidoyer qui comprenait des cours de probation, de travaux d’intérêt général et de gestion de la colère.

Brown a une audience le 25 août dans le comté de Broward dans le cadre d’un procès distinct, dans lequel il est accusé d’avoir vendu à un homme de Sarasota une montre de luxe pour 160 000 $ qui valait 400 000 $, mais plus tard prétendue être un faux et acheté par Brown pour 500 $. Brown a soumis une lettre au tribunal en mai montrant un mandat de 160 $ ​​et déclarant à nouveau qu’il satisfaisait pleinement à la réclamation contre lui.

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

