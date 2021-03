L’ancien star de Liverpool et de Man Utd, Phil Chisnall, décède à l’âge de 78 ans

L’ancien star de Liverpool et de Man Utd, Phil Chisnall, décède à l’âge de 78 ans



Chisnall a gravi les échelons à Old Trafford et a fait ses débuts sous la direction du légendaire patron de United, Matt Busby, avant d’être transféré chez ses rivaux de Liverpool avant les sorts à Southend et Stockport