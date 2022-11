L’ancien sous-shérif du Kansas non coupable d’une fusillade mortelle avec un pouf

KANSAS CITY, Kan. (AP) – Un ancien sous-shérif du Kansas a été acquitté mercredi de la mort d’un homme non armé qu’il a abattu avec un pouf défectueux il y a cinq ans.

Virgil Brewer a été accusé d’homicide involontaire après avoir tiré sur Steven Myers avec son fusil de chasse personnel dans la soirée du 6 octobre 2017 à Sun City, une zone rurale à environ 300 miles (555 kilomètres) de Kansas City, Kansas.

Un jury du comté de Wyandotte a délibéré pendant quatre heures après un procès d’une semaine avant de rendre le verdict de non-culpabilité.

Il n’était pas clair si Brewer, qui était en congé sans solde du département du shérif du comté de Barber depuis son arrestation en 2018, reprendrait son ancien rôle.

Brewer et deux autres officiers ont répondu à un appel concernant un homme armé dans une rue après une altercation dans un bar de Sun City. Myers, qui était ivre et avait reçu l’ordre de quitter le bar, était parti au moment où les policiers sont arrivés. Ils l’ont trouvé dans un hangar d’une maison de Sun City. Il est sorti du hangar et Brewer lui a tiré dessus à bout portant avec un pouf, qui s’est ouvert et a vidé des plombs dans sa poitrine, lui causant des blessures mortelles.

Le médecin légiste Timothy Gorrill a déclaré que la mort de Myers était un homicide.

Lors des plaidoiries finales mercredi, le procureur général adjoint Melissa Johnson a déclaré que le procès se résumait à savoir si Brewer avait agi de manière imprudente lorsqu’il avait tiré sur Myers, même s’il n’avait aucune formation avec des munitions pour sacs de haricots et avait été averti de le tester avant de l’utiliser.

Elle a déclaré que Brewer avait fait preuve d’une “ignorance volontaire” en ne suivant pas d’entraînement, ce qui l’a amené à tirer trop près de la mauvaise partie du corps et sans aucune idée des dommages que cela causerait.

“(Brewer) soutient qu’il n’a pas été formé, il n’est donc pas responsable de ce qui s’est passé”, a déclaré Johnson. “Ce n’est pas un argument raisonnable pour qui que ce soit.”

L’avocat de la défense, David Harger, a rétorqué que les procureurs n’avaient pas rempli leur devoir de prouver au-delà de tout doute raisonnable que les actions de Brewer étaient imprudentes lorsqu’il a pris une décision en une fraction de seconde dans une confrontation tendue et évolutive.

Un expert a témoigné au procès que le pouf rond était défectueux et n’aurait jamais dû être vendu ou distribué, a déclaré Harger.

“(La mort de Myers) n’était pas due à une décision défectueuse”, a déclaré Harger. “Cela résultait d’une cartouche défectueuse.”

Harger a déclaré que Brewer portait sa propre arme parce que le département ne pouvait pas se permettre d’armer complètement tous ses officiers.

Harger a déclaré que Myers avait quitté le hangar et s’était dirigé vers les officiers, les injuriant avec colère et avait fait un geste menaçant. Johnson a déclaré que la vidéo de la caméra corporelle d’un autre adjoint montrait que Myers ne se dirigeait pas vers les officiers et qu’il s’était conformé à leurs demandes avant le coup de feu mortel.

Brewer a déclaré au Kansas Bureau of Investigation dans une interview que Myers n’était pas armé lorsqu’ils l’ont confronté et que d’autres officiers ont témoigné qu’ils n’avaient pas vu d’arme. Brewer n’a pas témoigné au procès.

Selon l’affidavit de cause probable, Brewer a déclaré au KBI qu’il craignait pour sa vie et celle de ses collègues officiers lorsque Myers les a approchés. Il a également déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le pouf rond pénètre dans la poitrine de Myers.

Brewer avait auparavant travaillé comme adjoint au Texas. Travis Martin, l’adjoint du bureau du shérif du comté de Freestone au Texas qui a donné les munitions à Brewer, a témoigné qu’il avait dit à Brewer de tester les munitions avant de les utiliser. Mais la première fois que Brewer a essayé, c’est quand il a tiré sur Myers, a déclaré Johnson.

Une formation adéquate aurait appris à Brewer que les poufs de forme rectangulaire peuvent pénétrer leurs cibles et que leur utilisation a été interrompue depuis des années, selon l’agent du Bureau Brian Carroll dans un affidavit à l’appui de l’accusation criminelle contre Brewer. Les ronds utilisés aujourd’hui sont des poufs arrondis en forme de ballon.

Harger a noté que le Kansas n’exigeait pas que les forces de l’ordre s’entraînent à utiliser des munitions pour sacs de haricots et que la formation n’était pas économiquement réalisable dans le petit département du shérif.

Une poursuite civile intentée par la famille de Myers contre Brewer, puis le shérif du comté de Barber, Lonnie Small, a été réglée en 2020 après que les responsables du comté ont accepté de payer 3,5 millions de dollars.

Margaret Stafford, Associated Press