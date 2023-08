L’ancien skipper de United, Gary Neville, dénonce la gestion « horrible » de l’enquête de Mason Greenwood par Manchester United

La saga Mason Greenwood a peut-être enfin pris fin, mais cela n’a pas excusé Manchester United de recevoir des réactions négatives, même de la part de l’un des leurs, alors que l’ancien skipper et défenseur de United, Gary Neville, s’en est pris à la gestion irresponsable et douteuse du club. situation.

Manchester United a annoncé lundi qu’ils avaient convenu d’un commun accord avec Greenwood de se séparer et de permettre à l’Anglais de poursuivre sa carrière loin d’Old Trafford, à la suite du verdict d’une enquête de près de sept mois, après des accusations portées contre le joueur, notamment pour tentative de viol et agression. , ont été abandonnées en février.

La décision concernant l’avenir de Greenwood avec le club était censée avoir été publiée avant le début de la campagne PL du club cette saison, mais elle a été retardée en raison de la décision du club de discuter également de la meilleure ligne de conduite avec l’équipe féminine, qui étaient en Australie en jouant pour les Lionnes dans la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

United a déclaré « sur la base des preuves dont nous disposons, nous avons conclu que le matériel publié en ligne ne fournissait pas une image complète et que Mason n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il était initialement accusé », ajoutant: « Toutes les personnes impliquées , y compris Mason, reconnaissent les difficultés avec lui pour reprendre sa carrière à Manchester United. »

S’exprimant sur Sky Sports Monday Night Football, Neville, 48 ans, qui a fait 602 apparitions pour United, a ajouté: «Le processus pour y arriver a été assez horrible. Lorsque vous avez des situations importantes et des situations difficiles comme celle-ci, cela nécessite un leadership fort et autoritaire. Et cela vient du sommet. Manchester United n’a pas ça. »

Parlant de la gravité de la situation, Neville a déclaré: «Sur une question comme la violence domestique sur la violence contre les femmes, cela m’amène à un troisième point, qu’il doit y avoir une indépendance. Il ne devrait pas être que Manchester United soit juge et jury sur une question aussi importante. Pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le jeu.

« Les gens parlent de la réputation de Manchester United, mais c’est aussi la Premier League ici. Mon point de vue est que sur des questions de cette importance et de cette gravité, elles devraient être traitées de manière indépendante car il est clair que Manchester United n’a pas eu les compétences et la capacité de faire face à cette situation – cela a été bien au-dessus de leur expérience et de leurs capacités », a conclu Neville.