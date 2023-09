L’ancien shérif du comté de La Salle annonce une campagne pour un siège au conseil du comté – Shaw Local

Samedi, l’ancien shérif du comté de La Salle, Tom Templeton, a annoncé sa candidature au conseil d’administration du comté de La Salle.

Se présentant comme républicain, Templeton vise à occuper le siège du district 11 précédemment occupé par le regretté démocrate Joe Witczak, décédé en avril.

« Ce fut un honneur d’être votre shérif pendant plus de 20 ans », a déclaré Templeton dans un communiqué de presse. «Je suis impatient de continuer à redonner au comté de La Salle en apportant mon expérience au conseil du comté.»

Résident de longue date du Pérou, Templeton a déclaré qu’il comprenait « les besoins et les défis uniques » auxquels le pays est confronté. Il a déclaré qu’il s’appuierait sur « une vaste connaissance locale et des compétences de leadership respectées pour favoriser le bipartisme et défendre les besoins de ses électeurs ».

« J’ai toujours servi cette communauté avec intégrité et honneur et je m’engage à continuer de le faire en tant que membre du conseil d’administration du comté », a déclaré Templeton. « À la lumière des événements actuels, je pense que mon expérience en matière d’application de la loi me permettra d’apporter une compréhension et une perspective uniques au conseil du comté. »

Depuis son premier emploi dans les forces de l’ordre en 1972, tout au long de ses années au bureau du shérif du comté de La Salle et après sa retraite, Templeton a déclaré qu’il continuait d’être actif et de soutenir la communauté des forces de l’ordre.

Les élections primaires sont prévues pour le 19 mars 2024, et les élections générales suivront le 5 novembre 2024.