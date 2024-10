L’ancien sénateur Tim Johnson, le dernier démocrate à occuper un poste à l’échelle de l’État du Dakota du Sud, est décédé à 77 ans

SIOUX FALLS, SD — L’ancien sénateur Tim Johnson, un centriste qui fut le dernier démocrate à occuper un poste à l’échelle de l’État du Dakota du Sud et qui était habile à obtenir des financements fédéraux pour des projets dans son pays au cours de ses trois décennies à Washington, est décédé. Il avait 77 ans.

Johnson, qui a été élu pour la première fois au Congrès en 1986 et a pris sa retraite du Sénat en 2015, est décédé mardi soir des complications d’un récent accident vasculaire cérébral, a déclaré un ami de la famille, Steve Hildebrand, dans un communiqué de presse. Il était entouré de sa famille.

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a ordonné que les drapeaux soient mis en berne pour honorer Johnson.

À peine un mois après que les démocrates ont reconquis le Sénat avec une voix d’avance en 2006, Johnson a été désorienté lors d’une conférence téléphonique avec les médias et a subi une opération chirurgicale d’urgence au cerveau. Il avait subi une hémorragie cérébrale potentiellement mortelle, déclenchant ce que beaucoup ont qualifié de spéculations inconvenantes à Washington sur le parti qui contrôlerait le prochain Sénat.

Mais il est revenu à Washington neuf mois plus tard, physiquement plus faible mais mentalement vif. Il a ensuite plaisanté en ouvrant sa première conférence téléphonique avec les médias après l’opération par : « Comme je le disais… ».

Dakota du Sud de quatrième génération, Johnson était connu pour son comportement constant, ses votes imprévisibles et sa capacité à obtenir un financement fédéral pour son État, y compris de l’argent qui a aidé à financer le complexe scientifique médical de l’Université du Dakota du Sud.

Les démocrates n’ont jamais pu tenir ses votes pour acquis. Johnson a résisté à son parti en votant en faveur de l’interdiction des avortements ultérieurs au cours des grossesses et de la profanation du drapeau. Il a également voté pour confirmer le juge de la Cour suprême américaine Samuel Alito, nommé par le président républicain George W. Bush.

Et lors de l’un des votes déterminants de sa carrière, Johnson a voté en 2002 pour autoriser le recours à la force en Irak, même s’il avait une raison profondément personnelle de voter non. Son fils, Brooks, était un sergent d’état-major de 32 ans au sein de la 101e division aéroportée de l’armée et serait parmi les premiers envoyés dans la région.

« J’ai parlé à Brooks avant ce vote et sa réponse a été : ‘Papa, tu fais ce qui est bien pour le pays et je ferai ce qui est bien en tant que soldat' », se souvient Johnson. « J’ai dit devant le Sénat qu’il était très probable que j’enverrais mon propre fils au combat. »

Brooks, qui a également servi en Bosnie, au Kosovo et en Corée du Sud, est revenu sain et sauf après avoir servi au Moyen-Orient.

L’ancien sénateur n’était pas du genre à rechercher la gloire et plaisantait sur sa réputation de calme et de réserve.

« Je sais que j’ai une réputation de Scandinave austère, mais je pense que nous, les Scandinaves, avons aussi le sens de l’humour », a déclaré à l’Associated Press en 2002. « J’aime la vie. Je pense qu’il y a beaucoup de choses dans une vie amusante et sur laquelle on peut plaisanter. Ce serait une vie triste pour quiconque ne sait pas rire, et rire de lui-même aussi.

En décembre 2006, Johnson a subi une hémorragie cérébrale causée par une malformation congénitale. Sa maladie soulève la possibilité que, s’il devait être frappé d’incapacité, le gouverneur républicain du Dakota du Sud nommerait un successeur républicain et ramènerait le Sénat, alors contrôlé par les démocrates 51 contre 49, sous le contrôle du GOP.

Johnson est retourné à son bureau du Sénat en septembre 2007, en utilisant un scooter et en parlant lentement et mal. Les caméras se sont rassemblées alors qu’il franchissait la porte aux côtés du sénateur du Dakota du Sud John Thune, un républicain, et de la représentante Stephanie Herseth Sandlin, une démocrate. Les membres du personnel l’ont applaudi lorsqu’il est entré dans le bureau. Il a dit qu’il se sentait « bien ».

Il a continué à se rétablir et a été réélu. Mais en 2013, alors que le Dakota du Sud devenait nettement républicain, il a annoncé son intention de prendre sa retraite.

À l’époque, il avait déclaré qu’il était devenu de plus en plus difficile au cours de ses 28 années à la Chambre et au Sénat de parvenir à un compromis bipartisan, car les élections gagnantes éclipsaient tout le reste.

« Nous nous sommes égarés », a déploré Johnson dans son discours d’adieu le 11 décembre 2014.

Né à Canton, dans le Dakota du Sud, Johnson a obtenu un baccalauréat de l’Université du Dakota du Sud, où il a également rencontré son épouse, Barbara Brooks de Sioux Falls. Johnson a ensuite obtenu une maîtrise en administration publique et un diplôme en droit de l’université.

Johnson a ouvert un cabinet d’avocats à Vermillion en 1975 et s’est présenté aux élections à l’échelle de l’État en 1978. Il a servi pendant quatre ans à la Maison du Dakota du Sud et quatre ans supplémentaires au Sénat de l’État avant de jeter son dévolu sur Washington.

Il a été élu au seul siège de la Chambre des représentants du Dakota du Sud en 1986 et a effectué cinq mandats avant de rejoindre le Sénat américain en 1996.

Johnson a été réélu au Sénat en 2002, battant de peu le représentant de l’époque. John Thune. Au cours du mandat de 2006, il a siégé au comité sénatorial des crédits, au comité du budget, au comité des banques, au comité de l’énergie et des ressources naturelles et au comité des affaires indiennes.

Outre la notoriété nationale qu’il a acquise grâce à sa réélection, les observateurs politiques ont déclaré que le sénateur du Dakota du Sud n’avait pas fait semblant.

Ted Muenster, président de la Fondation de l’Université du Dakota du Sud, a décrit Johnson comme un pragmatique et un centriste.

« Il a toujours été une voix de raison calme dans les discussions sur les questions publiques », a déclaré à l’époque Muenster, un collègue démocrate de Vermillion.

Johnson a rapporté des millions de dollars pour des projets d’eau tels que Lewis & Clark, Mni Wiconi et Mid-Dakota – et a aidé son alma mater. Lors de la construction du complexe des sciences médicales de l’Université du Dakota du Sud, Muenster a déclaré que la construction était réalisée « avec une bonne quantité de fonds fédéraux qui sont directement attribuables aux efforts (de Johnson) au Congrès ».

Les Johnson ont eu deux fils et une fille : Brooks, Brendan, un avocat de Sioux Falls, et Kelsey, qui travaille dans la fonction publique à Washington.

Johnson et sa femme ont lutté contre le cancer. L’ancien sénateur a suivi un traitement contre un cancer de la prostate en 2004 et Barb Johnson a survécu à un cancer du sein.