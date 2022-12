L’ancien sénateur républicain de l’Illinois, Paul Schimpf, se présentera au poste de gouverneur – Shaw Local

L’ancien sénateur républicain Paul Schimpf a rendu visite à Morris lundi après avoir annoncé plus tôt dans la journée qu’il se présenterait au poste de gouverneur en 2022.

Schimpf est un vétéran du Corps des Marines des États-Unis et a été le principal conseiller américain auprès des procureurs irakiens lors du procès de Saddam Hussein. Il s’est adressé à une petite foule lundi chez Honest Abe’s à Morris dans le cadre d’une tournée de presse de deux jours dans tout l’État.

« L’annonce d’aujourd’hui n’est pas quelque chose pour laquelle j’ai passé ma vie à me préparer, loin de là. Au lieu de cela, c’est une décision à laquelle j’ai pris au cours de l’année écoulée alors que je regardais notre état se détériorer », a déclaré Schimpf. « Dans de nombreux cas, les Illinois ne sont plus fiers de l’État dans lequel ils ont grandi. Nous avons tous vu nos amis, notre famille et nos collègues fuir notre État à cause de la corruption, des impôts élevés et d’une réglementation gouvernementale excessive.

Schimpf a mis en évidence plusieurs priorités, notamment un «gouvernement responsable», des «communautés sûres» et une «croissance économique renouvelée».

“Je pense que le pouvoir du gouverneur est quelque chose qui doit être traité comme un scalpel, pas un marteau, et utilisé uniquement en dernier recours”, a déclaré Schimpf. « Je vais essayer de minimiser ces décrets exécutifs. Je pense que ce que le gouverneur doit faire, c’est que le gouverneur doit impliquer la législature dans sa prise de décision politique.

Schimpf a souligné qu’au cours des deux dernières années, l’Illinois a connu une perte nette de 70 000 habitants qui ont fui l’État pour vivre ailleurs.

Le candidat au poste de gouverneur républicain de l’Illinois, Paul Schimpf, s’adresse à une petite foule lundi à Honest Abe’s à Morris. (Rob Osterle)

“Les gens quittent l’Illinois parce qu’ils voient qu’il n’y a eu aucun changement aux mêmes politiques ratées que nous avons eues”, a-t-il déclaré. “Malheureusement, cela vient d’augmenter les dépenses publiques et d’augmenter les impôts. Je pense que si vous regardez nos budgets des trois dernières années, les budgets ont été de 38 milliards de dollars il y a trois ans, 40 milliards de dollars et le dernier était de 42 milliards de dollars. Jusqu’à ce que les gens voient que l’État de l’Illinois va essayer de maîtriser ses dépenses, pourquoi resteraient-ils ici ?

« Ils se rendent compte qu’il n’y a pas de changement de politique à long terme. Je ne préconise pas des réductions draconiennes des dépenses, mais je dis simplement qu’il faut essayer de maintenir le niveau des dépenses au lieu de dépenser jusqu’au dernier sou qui rentre. C’est ce qui s’est produit il y a deux ans et dans le dernier budget lorsque nous étions en récession économique parce d’une pandémie; Gouv. [JB] Pritzker et les démocrates ont encore augmenté leurs dépenses. Jusqu’à ce que les gens pensent qu’il va y avoir un changement dans notre État, je pense qu’ils vont voter avec leurs pieds.

En 2014, Schimpf a perdu sa campagne pour le procureur général de l’Illinois face à la titulaire Lisa Madigan. Il a ensuite remporté sa campagne de 2016 pour le Sénat de l’État, où il a servi le 58e district, englobant les comtés de Jackson, Jefferson, Monroe, Perry, Randolph, St. Clair, Union et Washington. En 2019, Schimpf a annoncé qu’il ne se représenterait pas.

La chef adjointe de la minorité au Sénat, Sue Rezin, R-Morris, a également fait une apparition lors de la conférence de presse de lundi dans une manifestation de soutien à la campagne de Schimpf.

“J’ai travaillé avec Paul Schimpf au sein du Comité des anciens combattants”, a déclaré Rezin. “Paul était la personne principale à l’audience concernant le foyer des anciens combattants de La Salle, qui a fait tant de morts [from COVID-19] en raison d’une épidémie là-bas. Paul était le chef de file à cet égard et a vraiment pris le gouverneur à partie. C’est le genre de personne qu’est Paul. C’est un très bon conservateur qui ne se contente pas de dire non. Il se rend compte que nous devons trouver des réponses. Il rassemble constamment les réponses dont nous avons besoin pour remettre cet État sur la bonne voie. »

Schimpf a fait des arrêts supplémentaires lundi à Rock Island et Algonquin, avec des conférences de presse prévues pour Decatur, Mount Vernon et Waterloo mardi, si le temps le permet.