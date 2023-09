L’ancien sénateur américain de Caroline du Nord, Lauch Faircloth, est décédé à 95 ans

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) — L’ancien sénateur américain Lauch Faircloth de Caroline du Nord, ancien démocrate conservateur qui est passé tard dans sa carrière aux Républicains puis a été élu au Congrès, est décédé jeudi. Il avait 95 ans.

Faircloth, qui a servi un mandat au Sénat avant de perdre face au démocrate John Edwards, alors inconnu, en 1998, est décédé à son domicile à Clinton, a déclaré Brad Crone, ancien assistant de campagne et ami proche.

Des années après l’échec de la candidature démocrate au poste de gouverneur en 1984, Faircloth est passé au Parti républicain et s’est présenté en 1992 contre le sénateur américain Terry Sanford, un ami de longue date et ancien allié politique. Faircloth a réussi la surprise, attaquant Sanford comme un libéral dépensier et bénéficiant politiquement des problèmes de santé de Sanford au cours des dernières semaines de la campagne.

Au Sénat, l’homme d’affaires millionnaire et agriculteur du comté de Sampson était connu comme l’un des sénateurs les plus partisans, fustigeant Bill et Hillary Clinton et appelant au démantèlement des départements du Cabinet et d’autres agences fédérales. Il a également attiré l’attention en tant que président d’un sous-comité qui a supervisé le District de Columbia, prenant en charge la maire de l’époque, Marion Barry, et lui retirant ses pouvoirs.

Faircloth a également passé beaucoup de temps au Sénat à promouvoir une réforme de la protection sociale, y compris une exigence de travail. Le projet de loi de 1996 signé par Bill Clinton liait les prestations à une exigence de travail.

Faircloth a finalement été éclipsé par le charismatique Edwards, de 25 ans son cadet. L’accent rude de Faircloth, son style de parole hésitant et sa perte auditive partielle n’ont pas aidé sa personnalité publique. Avant la fin de la campagne de 1998, Faircloth avait licencié son consultant de campagne et tenté de lier Edwards à Bill Clinton et de le présenter comme en décalage avec les modérés et les conservateurs.

Faircloth a quitté la scène politique à l’échelle de l’État après sa défaite.

L’actuel sénateur américain Thom Tillis, RN.C., a déclaré jeudi dans un communiqué de presse que Faircloth était un « conservateur de principe et de bon sens ».

« Les républicains et les démocrates en sont venus à l’apprécier comme l’un des opérateurs politiques les plus compétents que la Caroline du Nord ait jamais vu, et il possédait également la capacité de faire rire n’importe qui grâce à son sens de l’humour aiguisé », a ajouté Tillis.

Duncan McLauchlin Faircloth est né à Salemburg, à environ 97 kilomètres au sud de Raleigh. Il a repris la ferme familiale à l’âge de 19 ans après que son père ait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Quatre ans plus tard, il a lancé une entreprise de défrichement et s’est développé dans d’autres activités. Il fut bientôt au milieu de la grande politique démocrate, se portant volontaire pour les campagnes du gouverneur Kerr Scott et plus tard de Sanford, qui fut élu gouverneur en 1960.

Sanford a récompensé Faircloth avec une nomination à la Commission des routes de l’État, qu’il a présidée plus tard sous la direction du gouverneur Bob Scott. Il a été secrétaire au Commerce du gouverneur Jim Hunt de 1977 à 1983.

Faircloth a failli perdre la vie lors de sa propre candidature au poste de gouverneur. Au cours d’un voyage de campagne du gouverneur en août 1983 dans l’ouest de la Caroline du Nord, le petit avion dans lequel il voyageait a heurté l’eau sur une piste herbeuse, s’est écrasé à travers des arbres et a dérapé dans une rivière. Faircloth, Crone et deux autres personnes sont sortis de l’avion et ont nagé à travers de l’essence en feu pour se mettre en sécurité avant que le réservoir de carburant principal n’explose.

Crone a déclaré jeudi qu’ils seraient tous les quatre morts si Faircloth n’avait pas voulu ouvrir la porte de l’avion. La cabine s’est rapidement remplie de fumée et de flammes.

« À 21 ans, il m’a appris de nombreuses leçons sur les affaires, l’histoire et la politique de la Caroline du Nord », a écrit Crone en ligne en 2013 à propos de l’accident. « Mais il m’a vraiment appris la valeur de la vie et la compréhension de ma propre mortalité. »

Faircloth préparait sa propre candidature au Sénat en 1986 lorsque son vieil ami Sanford entra dans la course, le poussant à se retirer. Quelques années plus tard, il est devenu républicain, affirmant que c’était le Parti démocrate qui avait changé, pas lui.

Il s’est présenté comme le protecteur prudent du contribuable.

« Depuis près de 50 ans, je suis un homme d’affaires qui gagne son salaire le vendredi », a déclaré Faircloth lors de sa campagne de réélection en 1998. « J’espère que 50 ans d’activité apporteront un peu de bon sens à Washington. »

Mais les points de vue de Faircloth ont également suscité les critiques des écologistes et des partisans du contrôle des armes à feu. Il a ensuite atténué sa rhétorique partisane, mais Faircloth n’avait pas de réponse en 1998 au sourire plein de dents d’Edwards, à son air enfantin et à son agilité verbale en tant qu’avocat. Edwards a gagné par 4 points de pourcentage.

Faircloth, qui était divorcé, laisse dans le deuil une fille, Anne. Les arrangements funéraires n’étaient pas terminés jeudi soir.

« Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses années de service dévoué du sénateur Faircloth au peuple de Caroline du Nord et adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis », a écrit l’actuel gouverneur Roy Cooper, un démocrate, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Gary D. Robertson, Associated Press