L’ancien secrétaire VA Shulkin rejoint le conseil d’administration de Potrero et d’autres embauches dans le domaine de la santé numérique

Société de santé prédictive basée à San Francisco Potrero Medical a ajouté l’ancien secrétaire américain aux Anciens Combattants, le Dr David Shulkin, à son conseil consultatif.

Shulkin a eu une carrière de plusieurs décennies dans le domaine de la santé, du travail aux échelons supérieurs du secteur privé de la santé à une nomination par le président Obama au poste de sous-secrétaire à la santé du département américain des Anciens Combattants en 2015. Deux ans plus tard, Shulkin a été confirmé comme le neuvième secrétaire du ministère des Anciens Combattants sous le président Donald Trump.

Les offres de la société californienne comprennent ses Autorisé par la FDA Accuryn Monitoring System, qui permet une intervention précoce en cas de lésion rénale aiguë en utilisant des données et des algorithmes pour détecter et traiter la maladie.

« Je suis ravi de rejoindre le conseil consultatif de Potrero Medical et de contribuer aux efforts de l’entreprise pour améliorer les soins aux patients », a déclaré le secrétaire Shulkin dans un communiqué. « La plateforme Accuryn fournit aux cliniciens en soins intensifs des données exploitables en temps réel sur leurs patients qui perturberont inévitablement le statu quo. Je considère cela comme une innovation nécessaire qui peut avoir un impact sur les soins de santé à plusieurs niveaux.

Woebot Santéla société à l’origine d’un chatbot pour les soins de santé mentale, a annoncé la nomination de Matt Borowiecki au poste de directeur financier.

Borowiecki occupait auparavant le poste de directeur financier chez Biofourmis, une société de prestation de soins et de thérapie numérique basée sur la technologie. Auparavant, il était responsable des transactions en capital et de la structuration chez MassMutual Financial Group et directeur du développement d’entreprise et de la planification stratégique d’entreprise chez Aetna.

« La profonde compréhension de Matt du secteur de la santé et son sens aigu de l’investissement seront déterminants alors que nous mûrissons nos opérations et passons au prochain niveau de croissance de notre entreprise », a déclaré Michael Evers, PDG de Woebot Health, dans un communiqué. « Son expérience stratégique est complétée par une profonde compassion et un engagement à aider les gens à accéder aux soins de santé mentale dont ils ont besoin. Nous sommes ravis qu’il se joigne à ce moment charnière. »

Basé à New York Pager – une plate-forme de soins virtuelle offerte par le biais de plans de santé qui aide les patients à naviguer, à coordonner et à accéder aux soins – a annoncé que Dave Dookeeram rejoindrait la société au poste nouvellement créé de directeur de l’exploitation.

Dookeeram était auparavant président des diagnostics et chef de cabinet chez un fournisseur de soins à domicile basé à Denver DispatchHealth, rejoignant l’entreprise à son stade d’amorçage et servant de cadre tout au long de sa croissance.

Il supervisera la croissance stratégique et les opérations quotidiennes de Pager, travaillant sous la direction du PDG et président de la société, Walter Jin.

« Rejoindre l’équipe Pager est une formidable opportunité de travailler pour une entreprise qui transforme la façon dont les consommateurs interagissent avec le système de santé », a déclaré Dookeeram. « Walter a partagé avec moi son histoire fascinante sur les origines de Pager et sa mission continue : offrir une expérience de médecin de famille à tous, une expérience qui offre des soins de santé à une échelle plus personnelle et humaine.

« Ayant vu de première main l’impact que des soins de haute qualité peuvent avoir sur la santé et le bien-être d’une personne, la mission de Pager a vraiment résonné en moi sur le plan personnel. Je suis ravi de faire partie d’une entreprise qui relève efficacement le plus grand défi auquel est confronté le Système de santé américain – fournir de meilleurs résultats à un coût plus raisonnable. »