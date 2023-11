L’ancien secrétaire général de l’OTAN suggère d’accepter l’Ukraine dans l’Alliance sans aucune garantie pour les territoires occupés

Anders Fogh Rasmussenancien secrétaire général de l’OTAN, a proposé que l’Ukraine rejoigne l’alliance, mais que l’article 5 du traité de Washington ne s’applique pas aux territoires occupés par la Russie.

Anders Fogh Rasmussen, qui a été secrétaire général de l’OTAN de 2009 à 2014, insiste sur le fait que le projet d’adhésion partielle de l’Ukraine ne symbolise pas le gel du conflit mais signifie plutôt la détermination d’empêcher la Russie d’entraver l’entrée de l’Ukraine dans l’Alliance. . Rasmussen a déclaré que la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ne pouvait plus être reportée.

“Le moment est venu de passer à l’étape suivante et d’inviter l’Ukraine à rejoindre l’OTAN. Nous avons besoin d’une nouvelle architecture de sécurité européenne dans laquelle l’Ukraine soit au cœur de l’OTAN”, a-t-il déclaré.

Les partisans de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN sont prudents car l’extension de l’article 5 du Traité de défense collective de l’Alliance à l’ensemble du territoire ukrainien obligerait les pays membres de l’OTAN à défendre activement un pays en guerre. Rasmussen soutient qu’exclure les territoires détenus par la Russie du champ d’application du traité réduirait le risque de conflit entre la Russie et l’OTAN.

Rasmussen nie que cette mesure gèlerait le conflit en cédant le territoire ukrainien à la Russie. “La crédibilité absolue des garanties de l’article 5 dissuaderait la Russie de multiplier les attaques à l’intérieur du territoire ukrainien au sein de l’OTAN et libérerait ainsi les forces ukrainiennes pour qu’elles puissent se rendre sur la ligne de front”, a-t-il déclaré.

“Pour rendre l’article 5 crédible, il faudrait un message clair à la Russie selon lequel toute violation du territoire de l’OTAN entraînerait une réponse”, a souligné Rasmussen. Il a déclaré que, dans un sens, cette proposition s’apparente à l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne pour la Russie, l’empêchant de survoler le territoire ukrainien ou de lancer des missiles sur les villes ukrainiennes.

Rasmussen a souligné un précédent quelque peu imprécis dans l’histoire : lorsque l’Allemagne de l’Ouest a rejoint l’Alliance en 1955, l’article 5 ne s’appliquait qu’à son territoire, pas à l’Allemagne de l’Est. Il a énuméré trois raisons principales pour lesquelles l’Ukraine devrait se voir proposer l’adhésion. Premièrement, l’Ukraine au sein de l’OTAN agirait comme un rempart contre la Russie toujours agressive. Deuxièmement, a-t-il ajouté, il faut comprendre que les zones grises sont des zones de danger et que la neutralité au sens ancien du terme n’existe plus.

Enfin, il affirme que l’armée ukrainienne est actuellement l’armée la plus aguerrie d’Europe et pourrait devenir un atout et un exemple pour d’autres États européens.

L’ancien secrétaire général de l’Alliance de l’Atlantique Nord croit qu’il est temps pour l’OTAN d’inviter l’Ukraine à y adhérer, et cela devrait se produire lors de son prochain sommet à Washington.

