L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo fait allusion à la course de 2024 en disant: «  Je me soucie profondément de l’Amérique  »

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a fait allusion à une course à la Maison Blanche en 2024 en disant qu’il était « toujours prêt à se battre et « se souciait profondément de l’Amérique ».

Pompeo, 57 ans, n’exclurait pas la possibilité qu’il rejoigne la course présidentielle si Donald Trump ne se présente pas en 2024 dans une interview sur Hannity de Fox News mercredi soir.

« Disons qu’il y a un scénario selon lequel Donald Trump prend la décision de ne pas se présenter en 2024, envisageriez-vous de participer à cette course? » Lui demanda Hannity.

«Je suis toujours partant pour un bon combat», a répondu Pompeo.

«Je me soucie profondément de l’Amérique. Vous savez que je fais partie du mouvement conservateur depuis très longtemps maintenant. J’ai l’intention de continuer. »

Quand Hannity a répondu qu’il ne « savait pas comment interpréter cela » et qu’il « prendrait cela comme un peut-être fort », Pompeo a ri, ajoutant: « C’est parfait ».

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a fait allusion à une course à la Maison Blanche en 2024 en disant qu’il était « toujours prêt à se battre et « se souciait profondément de l’Amérique »

On pense généralement que Pompeo, qui a pris la parole lors de la Conférence d’action politique conservatrice samedi, envisage une pièce de théâtre pour la Maison Blanche en 2024.

Depuis que Trump a quitté la Maison Blanche, Pompeo a travaillé pour garder son nom dans le parti républicain et dans les gros titres avec plusieurs apparitions dans les médias, des efforts de collecte de fonds et des signes qu’il ravive son ancien comité de campagne.

Il a exprimé sa critique de la nouvelle administration Biden tout en promouvant et en défendant le travail de l’administration Trump.

«Nous avons bien pris soin de l’Amérique. Je regarde ce que fait cette administration. Cela semble ressembler à un premier modèle de blâme de l’Amérique qui a commencé à se produire », a-t-il déclaré à Hannity.

Pompeo a déclaré que les dirigeants mondiaux hostiles surveilleraient Joe Biden « de près » et que la « faiblesse » du président pourrait poser un risque pour les troupes américaines.

«Les dirigeants mondiaux et mes homologues du monde entier surveillent de très près. Les hauts dirigeants du monde entier regardent chaque déclaration, chaque mouvement.

«Ils voient à quoi ressemblent les modèles, les types de comportements qu’ils présentent lorsque les temps sont durs et lorsque la pression est vraiment forte», a-t-il déclaré.

«Lorsque les États-Unis font preuve de faiblesse, cela crée un risque réel pour nos soldats, nos marins aviateurs et nos marines du monde entier.

«La faiblesse engendre la guerre et la force détermine si un adversaire va être dissuadé et si les alliés veulent vraiment se mêler à nous lorsque les temps deviennent difficiles.

Pompeo, 57 ans, n’exclurait pas la possibilité qu’il rejoigne la prochaine course présidentielle si Donald Trump ne se présente pas en 2024 dans une interview sur Hannity de Fox News mercredi soir.

Pompeo a ajouté que la « plus grande menace » pour les États-Unis est le parti communiste chinois.

«Ils représentent la menace la plus durable pour notre mode de vie fondamental aux États-Unis d’Amérique. J’espère que l’administration prendra la menace au sérieux », a-t-il déclaré.

«Le peuple américain le mérite et je sais qu’il l’exigera.

La critique de Pompeo de la Chine et de son histoire en prenant une position dure avec la nation sous Trump pourrait être une décision populaire parmi les républicains conservateurs.

Environ trois millions de textes de collecte de fonds envoyés ce mois-ci par le Comité du Congrès national républicain portent le nom de Pompeo et évoquent également le sujet de la Chine.

«C’est Mike Pompeo. Les démocrates ne résisteront pas à la Chine. Veux-tu, ami? Un match 5X donne pour restaurer un programme USA First », lit-on dans le texte, selon Axios.

La décision de l’ancien diplomate américain de devenir une figure principale de ces efforts de collecte de fonds dans la campagne pour que les républicains de la Chambre reprennent la chambre basse alimente également la spéculation sur une course à la Maison Blanche.

Pendant ce temps, il a incorporé une entité appelée Kansas CNQ LLC en Virginie le mois dernier, avec le CNQ un acronyme pour « Courage Never Quits » – une référence aux armoiries de la classe de l’ancien officier de l’armée américaine à West Point.

Et un récent dépôt auprès de la Commission électorale fédérale suggère qu’il relance son ancien comité de campagne Pompeo pour le Kansas de son temps en tant que républicain de la Chambre.

Le dossier, vu par Salon, montre que le rapport de fin d’année 2020 du comité a été amendé le 9 février – près de quatre ans après que la campagne soit tombée en dormance lorsqu’il a quitté le Congrès en 2017.

Trump et Pompeo en 2018. Dans les jours qui ont suivi le départ de Trump de la Maison Blanche, Pompeo a fait plusieurs apparitions dans les médias, des efforts de collecte de fonds et des signes qu’il ravive son ancien comité de campagne.

Des experts du respect de la FEC et de la loi électorale ont déclaré au Salon que le timing suggérait qu’il relançait sa campagne.

« La première chose que vous faites lorsque vous relancez un comité de campagne inactif est d’examiner tous les relevés bancaires de la période pendant laquelle le comité était inactif et de les réconcilier avec les rapports de la FEC », a déclaré un haut procureur des finances de campagne.

« La campagne Pompeo a fait cela et a découvert que les chiffres ne correspondaient pas – le comité de campagne avait plus d’argent en banque qu’il n’en avait rapporté à la FEC. »

Pendant ce temps, son discours enflammé à CPAC samedi a encore renforcé les rumeurs qu’il prévoyait d’exécuter en 2024 alors qu’il critiquait la politique étrangère de Joe Biden tout en défendant le général iranien Qasem Soleimani et en se moquant de la mort de Trump.

«Ce qui est une bonne nouvelle aujourd’hui pour moi, c’est quand vous êtes diplomate … vous devez rester dans votre voie. Je n’ai pas ça. Je ne suis pas diplomate. Je vais le laisser se déchirer, dit-il.

Il a déclaré à la foule qu’en tant que secrétaire d’État, il avait « envoyé à plusieurs reprises des messages à des méchants du monde entier que si vous touchez un Américain, vous paierez cher ».

L’ancien haut diplomate américain s’est ensuite vanté du meurtre de Soleimani lors d’une frappe aérienne américaine en janvier 2020, qui a été menée sous les ordres de Trump dans un geste qui menaçait de déclencher une guerre entre les États-Unis et l’Iran.

«Alors, combien d’entre vous se souviennent de Qasem Soleimani? Allah repose son âme, se moqua Pompeo.

« Il n’a plus jamais causé de problèmes aux Américains. »

Le discours enflammé de Pompeo à CPAC samedi a encore renforcé les rumeurs qu’il prévoit de courir en 2024 alors qu’il dénigrait la politique étrangère de Joe Biden tout en défendant Trump et narguant le général iranien décédé Qasem Soleimani.

Pompeo a poursuivi en se vantant que son travail l’avait rendu impopulaire auprès de l’Iran et de la Chine.

‘Les Chinois m’ont sanctionné [and] les Iraniens ne pensent pas non plus à moi », a-t-il déclaré.

« Mais je suis fier de notre combat … nous avons renversé le statu quo. »

Pompeo a également défendu la position agressive de l’administration Trump envers ceux qui blesseraient les Américains.

« J’ai envoyé à plusieurs reprises des messages à des méchants du monde entier pour dire que si vous touchez un Américain, vous paierez cher », a-t-il déclaré à la foule.

«L’Amérique d’abord garantit notre liberté et le monde entier en profite lorsque l’Amérique est intrépide, audacieuse et forte.

Plusieurs autres espoirs présumés de 2024 sont également montés sur scène à CPAC à Orlando, en Floride, notamment la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, et le sénateur du Texas Ted Cruz.

Trump a également taquiné la possibilité d’une autre candidature à la Conférence d’action politique conservatrice ce week-end, où il a continué à faire valoir ses fausses déclarations selon lesquelles il avait remporté la dernière élection en disant qu’il « battrait » les démocrates pour une « troisième fois ».

Trump a déclaré à la foule que sa femme Melania serait « la future première dame » et qu’il « battrait » les démocrates pour une « troisième fois » – poussant ses fausses déclarations selon lesquelles il aurait battu Joe Biden.

Donald Trump à CPAC dimanche où il a taquiné la possibilité d’une autre offre

‘En fait, comme vous le savez, [the Democrats] vient de perdre la Maison Blanche, mais c’est l’une de ces choses », a-t-il déclaré.

« Mais qui sait, qui sait, je pourrais même décider de les battre une troisième fois. »

Il a ajouté: « Et je veux que vous sachiez que je vais continuer à me battre à vos côtés, nous ferons ce que nous avons fait depuis le début, c’est-à-dire gagner. »

Trump était le premier choix lors d’un sondage présidentiel de 2024 parmi les participants avec 55% des voix.

Le sondage a également demandé aux répondants de classer leurs choix si Trump ne se présentait pas.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a obtenu 43% des voix, Noem 11%, Donald Trump Jr. 8% et Pompeo et Cruz à égalité avec 7%.

Avant de travailler sous l’administration Trump, Pompeo a été membre du Congrès du quatrième district du Congrès du Kansas de 2011 à 2017.

En janvier 2017, il a été nommé par Trump en tant que directeur de la CIA avant d’être nommé et confirmé comme secrétaire d’État en 2018.

Il s’est rapidement taillé une réputation comme l’un des membres les plus fidèles de l’administration Trump.