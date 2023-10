L’ancien secrétaire aux Transports Chris Grayling se retirera aux prochaines élections | Actualités politiques

L’ancien secrétaire aux Transports Chris Grayling a annoncé qu’il se retirerait aux prochaines élections générales, rejoignant ainsi plus de 40 conservateurs qui ont déclaré qu’ils ne défendraient pas leur siège.

Le député a déclaré qu’il avait été traité avec succès pour un cancer de la prostate plus tôt cette année et que le diagnostic l’avait amené à décider qu’il était « temps de changer ».

Son association de circonscription conservatrice locale va maintenant choisir un successeur pour se présenter comme candidat conservateur.

M. Grayling a servi dans les administrations de David Cameron et de Theresa May, plus récemment en tant que secrétaire aux transports de 2016 à 2019.

Il est député d’Epsom et Ewell depuis 2001.

Actualité politique : « Nous sommes le parti du changement », déclare Starmer après la victoire aux élections partielles

M. Grayling a déclaré : « Je vous écris pour vous faire savoir que j’ai dit mercredi à l’AGA de l’Association Conservatrice que je ne me représenterais pas au Parlement aux prochaines élections.

« Plus tôt cette année, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate et, même si le traitement a été efficace, cela m’a amené à penser qu’après 22 ans, il était temps de changer.

« L’association va maintenant aller de l’avant et sélectionner mon successeur comme candidat conservateur.

« Je vous suis très reconnaissant pour le soutien que vous m’avez apporté tout au long de ces années.

« Je continuerai évidemment à travailler normalement jusqu’aux élections et j’espère vous voir à l’un des prochains événements. »

Monsieur Grayling présidé à une série d’incidents pendant son mandat de secrétaire aux transports, ce qui lui a valu d’être surnommé « Failing Grayling ».