Les plans du président Joe Biden pour renforcer l’économie américaine aideront le pays à rivaliser avec l’énorme initiative chinoise Belt and Road, a déclaré mercredi l’ancien secrétaire au Trésor Jacob Lew. L’Initiative Belt and Road est L’ambitieux programme de la Chine visant à construire une infrastructure physique et numérique qui relie des centaines de pays de l’Asie au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. De nombreux critiques considèrent que la politique étrangère du président chinois Xi Jinping est d’étendre l’influence mondiale de son pays. Lew, qui était secrétaire au Trésor de 2013 à 2017 sous l’ancien président Barack Obama, a souligné que l’Initiative chinoise de la ceinture et de la route avait gagné du terrain ces dernières années. Dans le même temps, les États-Unis sous l’ancien président Donald Trump se sont retirés de la scène mondiale, a-t-il déclaré.

Le président Joe Biden prend la parole dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower à Washington, DC, le mercredi 7 avril 2021. Leigh Vogel | Bloomberg | Getty Images

« Le défi que nous avons est de regarder nos défis nationaux et de regarder les endroits où nous sommes très forts et devrions être plus forts », a déclaré Lew à « Squawk Box Asia » de CNBC. Il a ajouté que les États-Unis sont forts dans la technologie et l’innovation, l’éducation et restent ouverts aux talents du monde entier. « Nous regardons ensuite vers l’avenir les défis de l’avenir … nous devons nous engager dans le monde, nous devons nous engager avec d’autres pays, travailler ensemble. Et vous ne pouvez pas dire que nous ne serons pas là et ensuite nous objecter. quand quelqu’un d’autre se présente », a déclaré Lew. Les commentaires de Lew sont intervenus alors que Biden avait tenu des réunions avec des membres démocrates et républicains du Congrès pour discuter de son projet d’infrastructure de 2 billions de dollars et de programme de relance économique. Le plan vise à reconstruire les infrastructures américaines, y compris les routes, le haut débit et les services publics, ainsi qu’à investir dans la formation professionnelle et la recherche et le développement.

Les États-Unis et la Chine travaillent ensemble

Les relations américano-chinoises sont restées difficiles depuis l’inauguration de Biden en janvier. Les deux pays se sont affrontés sur des questions allant de la autonomie de Hong Kong aux violations présumées des droits de l’homme dans la région du nord-ouest de la Chine du Xinjiang. Malgré leurs différences, Lew a déclaré qu’il existe de nombreux domaines dans lesquels les États-Unis et la Chine peuvent travailler ensemble. Ces domaines incluent le changement climatique, les soins de santé et les défis avec l’Iran et la Corée du Nord, a déclaré l’ancien secrétaire au Trésor.