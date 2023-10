L’ancien secrétaire au Trésor Lew, choisi par Biden pour être l’envoyé américain en Israël, doit faire face à une audience de confirmation au Sénat

WASHINGTON (AP) — Le Sénat s’emploie rapidement à confirmer Jacob Lew comme ambassadeur en Israël, tenant mercredi une audience sur sa nomination alors que le président Joe Biden se rend dans la région pour renforcer le soutien américain à Israël et tenter d’apaiser les tensions dans sa nouvelle guerre avec le Hamas. .

L’audition de la commission sénatoriale des relations étrangères intervient alors que la Maison Blanche a déclaré aux législateurs qu’elle envisageait une demande comprise entre 90 et 100 milliards de dollars pour les guerres en Israël, en Ukraine et à Taiwan, face aux menaces de la Chine, selon quatre personnes proches du dossier. les conversations. La demande au Congrès couvrirait un an, selon une autre personne proche de la demande attendue de l’administration Biden. Ils n’ont pas été autorisés à discuter publiquement de la question car le montant de la demande de financement n’est pas définitif et ils ont parlé sous couvert d’anonymat.

Lew, secrétaire au Trésor sous le président Barack Obama, a été nommé par Biden le mois dernier après le départ de Tom Nides de son poste d’ambassadeur en juillet. Les démocrates affirment que la riche expérience gouvernementale de Lew – il a également été chef de cabinet d’Obama et directeur du budget de la Maison Blanche sous Obama et le président Bill Clinton – fait de lui la personne idéale pour occuper ce poste à un moment important dans les relations entre les deux pays.

Le président du comité, le sénateur Ben Cardin, démocrate du Maryland, a déclaré que Lew, surnommé Jack, est « une personne exceptionnelle et qualifiée » et qu’il est urgent d’avoir un ambassadeur confirmé pour aider Israël dans sa guerre et ses travaux. pour libérer les otages détenus par le Hamas et répond aux inquiétudes croissantes concernant les tensions à la frontière nord avec le Hezbollah. Cardin a déclaré qu’il était également important de « maintenir vivantes les négociations de normalisation » qui pourraient améliorer les relations diplomatiques entre Israël et les pays arabes de la région.

« Il est plus que jamais crucial » de pourvoir le poste rapidement, a déclaré Cardin.

La Maison Blanche pourrait faire une demande formelle d’aide de guerre étrangère dès cette semaine. Même si Israël bénéficie d’un soutien quasi unanime au Congrès, une enveloppe de 100 milliards de dollars, si telle est la demande de l’administration démocrate, pourrait se heurter à des obstacles majeurs, car certains Républicains ont hésité à lier l’argent destiné à Israël à la guerre en Ukraine. En outre, la Chambre est dans le chaos depuis que les républicains ont évincé de manière inattendue le président Kevin McCarthy, R-Calif., il y a deux semaines et sont pour l’instant incapables d’adopter une loi.

Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, a fermement soutenu le lien entre l’aide aux deux pays et à Taiwan, mais a déclaré que cela devrait s’accompagner de mesures supplémentaires pour aider à contrôler l’immigration à la frontière américaine.

« Les républicains vont vouloir quelque chose de sérieux au sujet de la frontière » dans le projet de loi sur les dépenses d’aide étrangère, a déclaré mardi McConnell, R-Ky., après avoir rencontré sa conférence du GOP. « Nous examinerons donc le colis lorsqu’ils l’enverront, ferons des suggestions pour l’améliorer si nécessaire, mais il est clair que le monde a radicalement changé au cours des 10 derniers jours. »

McConnell n’a pas voulu dire s’il soutenait la confirmation de Lew. Certains républicains ont critiqué Lew pour son rôle à la Maison Blanche d’Obama lors de la négociation de l’accord sur le nucléaire iranien en 2015, entre autres mesures de politique étrangère sous Obama, et que l’opposition pourrait ralentir la nomination de Lew.

L’accord avec l’Iran a été conclu en 2015, mais ensuite annulé par le président Donald Trump. Biden a cherché à ressusciter l’accord, qui fournirait à Téhéran des milliards de dollars d’allégement des sanctions en échange de l’acceptation par le pays de réduire son programme nucléaire.

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., a déclaré qu’il considérait Lew comme trop sympathique à l’Iran – le principal sponsor du Hamas – et qu’il combattrait sa nomination.

« Les démocrates disent que nous devons confirmer rapidement Jack Lew pour montrer notre soutien à Israël, mais je dirais exactement le contraire », a déclaré Cotton sur « Fox News Sunday » le week-end dernier. « Nous devons vaincre la nomination de Jack Lew pour montrer que nous avons une nouvelle approche à l’égard de l’Iran. »

Lew s’est rendu dans les bureaux des sénateurs pour renforcer leur soutien. Le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut, membre du comité, a déclaré avoir rencontré Lew mardi et discuté avec lui de la crise humanitaire qui se développe à Gaza au milieu des frappes israéliennes.

« Notre capacité à soutenir Israël en ce moment crucial est considérablement entravée par le fait que nous n’avons pas d’ambassadeur américain sur le terrain », a déclaré Murphy.

L’écrivain d’Associated Press Seung Min Kim a contribué à ce rapport.

Mary Clare Jalonick, Associated Press