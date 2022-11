L’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers exhorte la Fed à maintenir ses taux de hausse

New York

L’ancien secrétaire américain au Trésor, Larry Summers, a déclaré mardi que le chœur croissant d’économistes et de politiciens exhortant la Réserve fédérale à suspendre ses hausses de taux agressives afin de lutter contre l’inflation était erroné. Ces critiques disent que la Fed pourrait plonger l’économie dans la récession, mais Summers a fait valoir qu’il y avait un risque beaucoup plus grand pour l’économie que la Fed ne fasse pas assez pour faire baisser les prix.

“Je regarde l’histoire économique et je vois qu’il y a de nombreuses fois où la Fed n’en a pas fait assez et que l’inflation a donc réaccéléré, mais je ne trouve aucun moment au cours des 60 dernières années où la Fed en a trop fait”, a-t-il ajouté. Summers a déclaré à Wolf Blitzer de CNN dans “The Situation Room”.

“Même s’il y a un ralentissement ou une récession, je ne pense pas qu’il y ait de raison de penser que la Fed ait une réelle perspective de pousser l’inflation durablement en dessous de [their stated inflation goal of] 2% sans beaucoup plus d’action », a-t-il déclaré.

Summers a ajouté que sa meilleure estimation est que les taux d’intérêt pourraient devoir augmenter à 5,5% “si nous voulons avoir une perspective significative de ramener l’inflation au niveau cible auquel la Fed s’est engagée”. Le taux directeur de référence de la banque centrale se situe actuellement entre 3 % et 3,75 %.

L’économie américaine affiche des signes avant-coureurs d’une récession imminente depuis des mois. Un certain nombre de dirigeants économiques, dont le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, et le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, ont déclaré qu’ils craignaient qu’une récession ne soit imminente.

Les marchés, quant à eux, ont nettement chuté cette année. Summers convient qu’il est beaucoup plus probable qu’improbable qu’il y aura une récession au cours de la prochaine année, et a encouragé les Américains à reconnaître qu ‘«il peut y avoir des temps plus difficiles à venir». Il a suggéré que ceux qui craignent de se préparer à la récession veillent à ne pas maximiser leur capacité d’emprunt et à éviter la prise de risques financiers.

Sur les taxes sur les recettes pétrolières : Mardi, Summers a également repoussé après que le président Joe Biden ait évoqué la possibilité de punir l’industrie pétrolière pour les prix élevés en imposant un impôt sur les bénéfices exceptionnels.

Biden a appelé lundi les bénéfices à couper le souffle de Big Oil et a évoqué la possibilité de poursuites contre des sanctions fiscales si les sociétés pétrolières et gazières n’investissent pas de manière plus agressive dans de nouveaux approvisionnements pour faire baisser les prix.

« Les profits records d’aujourd’hui ne sont pas dus au fait qu’ils font quelque chose de nouveau ou d’innovant. Les bénéfices sont une aubaine de guerre », a déclaré Biden depuis la salle Roosevelt, aux côtés de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et de la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm. “Trop c’est trop.”

Summers, un éminent économiste démocrate et haut conseiller des présidents Bill Clinton et Barack Obama, a parfois été un critique virulent de Biden.

“Je pense que la crainte est que si nous établissons que chaque fois que le prix du pétrole augmente considérablement, nous allons imposer des impôts sur les bénéfices exceptionnels, l’incitation à forer pour le pétrole serait diminuée. C’est parce que vous n’auriez pas l’impression de pouvoir récolter la pleine récompense de votre pétrole alors que vous en auriez vraiment besoin », a-t-il déclaré mardi. “Je pense que cela découragerait les investissements dans le pétrole, ce qui signifierait finalement une hausse des prix du pétrole.”