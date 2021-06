L’ancien secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, qui a supervisé la guerre en Irak, décède à 88 ans

WASHINGTON – L’ancien secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld est décédé à l’âge de 88 ans, selon un communiqué publié mercredi par sa famille.

« C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Donald Rumsfeld, un homme d’État américain et mari, père, grand-père et arrière-grand-père dévoué. À 88 ans, il était entouré de sa famille dans son bien-aimé Taos, Nouveau-Mexique », a-t-il ajouté. déclaration lue.

« L’histoire se souvient peut-être de ses réalisations extraordinaires au cours de six décennies de service public, mais pour ceux qui l’ont le mieux connu et dont la vie a été changée à jamais en conséquence, nous nous souviendrons de son amour indéfectible pour sa femme Joyce, sa famille et ses amis, et l’intégrité qu’il a apportée à une vie consacrée au pays. »

Rumsfeld, qui a été secrétaire à la Défense dans les administrations républicaines des présidents Gerald Ford et George W. Bush, a supervisé la réponse du Pentagone aux attaques terroristes du 11 septembre 2001.

Dans la foulée des attentats du 11 septembre, Rumsfeld a dirigé une attaque militaire américaine contre l’Afghanistan qui a conduit au renversement des talibans, qui abritaient Oussama ben Laden et d’autres dirigeants d’Al-Qaïda.

Deux ans plus tard, Rumsfeld a supervisé l’invasion américaine de l’Irak, une initiative visant à renverser le président irakien de l’époque, Saddam Hussein.

Il a également mis en garde contre un arsenal croissant d’armes de destruction massive irakiennes, mais aucune de ces armes n’a jamais été découverte.