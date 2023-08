L’ancien Seahawks, Ravens RB Alex Collins décède à 28 ans

L’ancien porteur de ballon des Seahawks de Seattle et des Ravens de Baltimore, Alex Collins, est décédé à l’âge de 28 ans, ont annoncé lundi les équipes.

« Le cœur lourd, nous pleurons le décès d’Alex Collins », ont déclaré les Ravens dans un communiqué. « Toujours prompt à saluer tout le monde avec le sourire, c’était une personne vraiment gentille qui portait une joie et une passion particulières partout où il allait. Puisse-t-on toujours se souvenir d’Alex pour la lumière et l’amour qu’il a apportés à tant de personnes dans sa vie.

Collins a passé deux saisons avec les Ravens en 2017 et 2018 avant de signer à nouveau avec les Seahawks en 2020. Il a passé les saisons 2016, 2020 et 2021 avec Seattle et a récemment joué pour les Memphis Showboats de l’USFL.

Collins a réalisé 483 courses pour 1 997 verges et 18 touchés au sol en 50 matchs en carrière dans la NFL, ajoutant 59 attrapés et un touché de réception.

Il a été choisi au cinquième tour par les Seahawks de l’Arkansas lors du repêchage de la NFL en 2016. Le natif de Fort Lauderdale, en Floride, se classe deuxième de tous les temps dans l’histoire des Razorbacks pour les verges au sol en carrière (3 703).

Absolument navré. Les prières sont avec la famille Collins. pic.twitter.com/ufOLkyT9f6 – Seahawks de Seattle (@Seahawks) 15 août 2023

Le temps de Collins à Baltimore

Collins a connu sa meilleure année à Baltimore en 2017 et elle est sortie de nulle part. Ils l’ont signé dans leur équipe d’entraînement après avoir été libéré par les Seahawks. Il a fini par mener l’équipe avec 973 verges au sol pour accompagner six touchés en 15 matchs. Il avait un tel style de course physique et il jouait avec un tel enthousiasme.

Son évasion était très amusante à regarder. Ses passe-temps comprenaient la danse irlandaise et il ponctuait ses touchés de quelques pas de danse. Il a été une révélation cette année-là, bien qu’il ait toujours semblé mal à l’aise de parler de lui-même. Il évitait les interviews et quand il parlait, il gardait souvent son casque.

Il avait une personnalité unique et est devenu un joueur populaire pendant son court séjour à Baltimore. — Zrebiec

Ce que je retiendrai d’Alex Collins

Le recrutement universitaire de Collins à la South Plantation High School en 2013 a été l’un des plus fous que j’ai couverts en tant que journaliste pour le Miami Herald. Le jour de la signature, sa mère a refusé de signer sa lettre d’intention nationale pour aller à l’école en Arkansas et s’est enfuie avec les papiers parce qu’elle voulait qu’il reste près de chez lui et fréquente l’Université de Miami.

Le lendemain, le père de Collins a signé les papiers pour qu’il puisse se rendre en Arkansas, où il a couru pour 1 026 verges et quatre touchés et a été nommé dans l’équipe SEC Freshman. Collins était une âme chaleureuse et aimante au lycée qui est restée fidèle à son entraîneur de lycée, Doug Gatewood, malgré les ouvertures de transfert vers d’autres pouvoirs locaux du lycée. — Navarre

Comme beaucoup d’entre vous l’ont maintenant entendu, Alex Collins (@ Budda03 ) est décédé ce matin. Mon cœur est brisé et je suis juste perdu. Alex tu étais tellement aimé par tant de personnes. Vous avez eu un impact sur des vies avec votre joie et votre esprit positif et bienveillant… et ce grand sourire. J’étais tellement honoré d’être votre agent pic.twitter.com/8GNMiVqbO5 – Kelli Masters Mgmt (@KMMsports) 15 août 2023

(Photo: Steph Chambers / Getty Images)