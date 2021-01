Naya riveraex-mari Ryan Dorsey a partagé un hommage réconfortant à lui et au défunt Joie fils de l’actrice, Josey Dorsey.

L’enfant de 5 ans est le seul enfant de l’ancien couple. Il vit avec son père depuis juillet dernier, après que Naya, 33 ans, se soit noyée dans le lac Piru en Californie alors qu’elle faisait du bateau et nageait avec l’enfant et le mettait en sécurité. Le jeudi 21 janvier, Ryan a publié une photo de retour de Josey posant dans l’équipement des Panthers de la Caroline du Nord sur son Instagram page. L’acteur est allé au lycée dans l’État.

« #throwbackthursday! Criez à @panthers et @sirpurr pour nous avoir envoyé un joli butin des Fêtes. Nous l’apprécions vraiment », a écrit Ryan. «Ce petit garçon … mec … je ne pourrais pas être plus fier de quelqu’un. À un si jeune âge, il a enduré plus que quiconque à 5 ans. Sans même s’en rendre pleinement compte, il vit le mantra #keeppounding chaque jour avec sa résilience [sic]. «

Ryan a poursuivi: « Vous êtes si fort, si courageux et si gentil. Je serai toujours fier de vous et nous serons toujours #keeppounding car c’est tout ce que nous pouvons faire. À tous ceux qui ont connu une année 2020 difficile … vous Je ne l’oublierai jamais, nous y pensons tous les jours et je ressens pour vous et je vibre à vos côtés sur cette fréquence … J’espère que vous pourrez trouver un moyen de continuer vos journées, de persévérer – peu importe à quel point c’est difficile. «