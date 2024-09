L’ancien running back de Fond du Lac, Braelon Allen, entre dans l’histoire de la NFL lors de ses débuts avec les Jets de New York

SANTA CLARA, Californie – À seulement 20 ans, le dernier héros local de Fond du Lac, Braelon Allen, est entré dans l’histoire de la NFL hier soir en devenant le plus jeune joueur de l’ère du Super Bowl (1966-67) à gagner un yard.

En action limitée pour le Jets de New YorkAllen a reçu une course pour huit yards et une seule réception pour neuf yards lors de ses débuts en NFL contre les 49ers de San Francisco. Les Niners ont remporté le match, 32-19.

Allen a posté sur son compte Instagram avant le match une réflexion sur sa carrière de footballeur qui a débuté dans le programme Fond du Lac JFL.

