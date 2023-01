L’ancien responsable du FBI Charles McGonigal inculpé à New York et DC

Commentez cette histoire Commenter

NEW YORK – L’ancien chasseur d’espions du FBI à New York a été accusé lundi d’avoir accepté des paiements secrets en espèces de plus de 225 000 dollars alors qu’il supervisait des affaires très sensibles et d’avoir enfreint la loi en essayant de faire retirer le milliardaire russe Oleg Deripaska d’une liste de sanctions américaines – des accusations selon lesquelles a choqué le monde cloîtré de ses collègues hauts responsables du renseignement.

Charles McGonigal, 54 ans, qui a pris sa retraite du FBI en septembre 2018, a été inculpé devant un tribunal fédéral de Manhattan pour blanchiment d’argent, violation des sanctions américaines et autres chefs d’accusation découlant de ses liens présumés avec Deripaska, un allié du président russe Vladimir Poutine. Dans son rôle au FBI, McGonigal avait été chargé d’enquêter sur Deripaska, dont le propre acte d’accusation pour violation des sanctions avait été dévoilé en septembre.

Un deuxième acte d’accusation, déposé à Washington, a accusé McGonigal d’avoir dissimulé des paiements totalisant 225 000 dollars qu’il aurait reçus d’un homme du New Jersey employé il y a des décennies par une agence de renseignement albanaise. L’acte d’accusation l’accusait également d’avoir agi pour servir les intérêts de cette personne.

Les crimes présumés de McGonigal pourraient saper les efforts du ministère de la Justice pour renforcer les sanctions économiques contre les riches Russes après l’invasion de l’Ukraine l’année dernière. Les deux actes d’accusation sont également un œil au beurre noir pour le FBI, alléguant que l’un de ses responsables du renseignement les plus expérimentés et les plus fiables a accepté de grosses sommes d’argent et a sapé la mission globale de collecte de renseignements du bureau.

McGonigal a été arrêté par des agents du bureau où il avait travaillé pendant 22 ans et où il a accédé à l’un des postes de contre-espionnage les plus importants du gouvernement américain. Compte tenu de son ancien rôle, l’enquête a été menée par des agents du FBI à Los Angeles et DC plutôt qu’à New York.

Le directeur du FBI, Christopher A. Wray, a déclaré que l’affaire montrait que le FBI avait fait son devoir. “La façon dont nous maintenons la confiance du peuple américain passe par notre travail – montrant, lorsque tous les faits sont connus, que nous nous en tenons au processus et que nous traitons tout le monde de la même manière, même lorsqu’il s’agit de l’un des nôtres”, Wray dit dans un communiqué. “Nous nous tenons aux normes les plus élevées, et notre concentration restera sur notre mission et sur le fait de faire ce qu’il faut, de la bonne manière, à chaque fois.”

Par l’intermédiaire de son avocat, Seth DuCharme, McGonigal a plaidé non coupable des accusations portées contre New York lors d’une brève comparution devant le tribunal lundi, où il a été libéré sous caution. DuCharme, un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice qui a récemment occupé le poste d’avocat américain par intérim à Brooklyn, a déclaré devant le palais de justice qu’il avait hâte d’examiner les preuves, “mais nous avons une grande confiance en M. McGonigal”.

« Comme vous le savez tous, Charlie a eu une longue et brillante carrière au FBI. Il a servi les États-Unis pendant des décennies », a déclaré DuCharme. “C’est évidemment une journée pénible pour M. McGonigal et sa famille.”

McGonigal doit comparaître par liaison vidéo devant le tribunal fédéral de DC mercredi. Dans cette affaire, les procureurs ont allégué qu’à partir d’au moins août 2017 – et après sa retraite du FBI – McGonigal n’avait pas divulgué au FBI sa relation avec l’ancien agent des services de renseignement albanais, décrit comme la “personne A” dans les documents d’accusation. Il aurait également omis de divulguer qu’il entretenait une “relation continue avec le Premier ministre albanais”, selon l’acte d’accusation. Depuis 2013, Edi Rama est Premier ministre de ce pays.

Fin 2017, selon les autorités, McGonigal a reçu des sommes d’argent totalisant 225 000 $ de la personne A – la première fois dans une voiture garée devant un restaurant de New York, et les deux fois suivantes au domicile de la personne dans le New Jersey. Selon l’acte d’accusation, McGonigal “a indiqué à la personne A que l’argent serait remboursé”.

Des mois plus tard, à la demande de McGonigal, le FBI a ouvert une enquête sur un lobbyiste américain pour un parti politique albanais rival de Rama, une enquête qui a utilisé la personne A comme source d’information, ont déclaré les autorités.

Ce n’était pas le seul cas dans lequel les actes d’accusation suggèrent que McGonigal a utilisé son travail au profit de personnes avec lesquelles il avait des relations financières ou personnelles non divulguées.

Lors d’un voyage en Autriche en 2017, McGonigal et un procureur du ministère de la Justice ont interrogé un homme d’affaires et homme politique albanais qui avait déjà dit à McGonigal qu’ils voulaient que quelqu’un enquête sur une menace de mort contre eux, selon l’acte d’accusation à Washington. McGonigal avait été présenté à cet individu par la “personne A”, l’acte d’accusation.

L’année suivante, McGonigal aurait demandé à l’agent de liaison du FBI auprès des Nations Unies d’organiser une rencontre avec l’ambassadeur américain de l’époque, Nikki Haley, ou un autre haut responsable, ainsi qu’un ancien ministre bosniaque de la Défense et fondateur d’une société pharmaceutique bosniaque.

L’acte d’accusation indique que les associés de McGonigal ont sollicité cette réunion pour des raisons politiques qui auraient bénéficié financièrement à la personne A. À l’époque, selon l’acte d’accusation, McGonigal a suggéré que la société pharmaceutique verse un demi-million de dollars à une société enregistrée au nom de la personne A, à titre de frais pour l’organisation de la réunion.

Les responsables américains actuels et anciens qui connaissent et ont travaillé avec McGonigal ont déclaré qu’ils étaient choqués par les actes d’accusation. En tant que haut responsable du contre-espionnage du FBI, McGonigal a eu accès à une quantité extraordinaire d’informations sensibles, y compris potentiellement des enquêtes sur des espions étrangers ou des citoyens américains soupçonnés de travailler pour le compte de gouvernements étrangers, ont déclaré ces personnes, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité. du travail que McGonigal a fait. Un ancien responsable a déclaré que McGonigal avait travaillé avec la CIA sur des questions de contre-espionnage.

Selon l’acte d’accusation de New York, un cabinet d’avocats a engagé McGonigal pour travailler en tant que consultant et enquêteur dans le but de faire retirer Deripaska de la liste des sanctions. Il a été répertorié comme consultant et s’est arrangé pour que des paiements mensuels de 25 000 $ soient envoyés sur un compte contrôlé par une autre personne, un interprète pour le gouvernement américain qui était un ancien diplomate russe. L’interprète, Sergey Shestakov, a également été inculpé.

Le rôle de McGonigal au FBI lui a donné accès à des informations classifiées, y compris une liste alors secrète de prospects russes à sanctionner par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, a déclaré le ministère de la Justice. Cette liste comprenait Deripaska avant que les sanctions ne soient effectivement imposées.

Le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, a déclaré dans un communiqué que McGonigal et Shestakov “auraient dû savoir mieux” compte tenu de leur expérience au service du gouvernement. Shestakov a également plaidé non coupable.

L’avocat américain Matthew M. Graves de DC a qualifié la prétendue dissimulation de contacts étrangers et de relations financières de « porte d’entrée vers la corruption », et il a attribué au FBI la gestion de l’enquête « délicate et difficile » sur un ancien haut fonctionnaire.

“McGonigal est accusé d’avoir commis les violations mêmes sur lesquelles il a juré d’enquêter alors qu’il prétendait diriger une équipe d’employés du FBI qui passent leur carrière à protéger des secrets et à tenir pour responsables des adversaires étrangers”, a déclaré le directeur adjoint du FBI en charge du bureau extérieur de Los Angeles. , Donald Alway, qui a annoncé les accusations avec Graves et les dirigeants du bureau du FBI de DC et de la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice. Interrogé sur l’affaire lundi, le procureur général Merrick Garland a refusé de commenter.

McGonigal encourt une peine maximale légale de 20 ans de prison pour les deux chefs d’accusation de falsification de dossiers et de documents, et jusqu’à cinq ans de prison pour chacun des sept chefs d’accusation de dissimulation de faits matériels ou de fausses déclarations. L’accusation la plus grave dans l’acte d’accusation de New York est passible d’une peine maximale possible de 20 ans de prison.

McGonigal a rejoint le FBI en 1996, travaillant à New York, Washington, Baltimore et Cleveland. En cours de route, il a été impliqué dans certaines des affaires de renseignement les plus sensibles et les plus médiatisées du gouvernement américain, notamment la condamnation de l’ancien conseiller à la sécurité nationale Samuel Berger pour avoir sciemment retiré des documents classifiés des Archives nationales. En 2010, McGonigal a été sollicité pour diriger le groupe de travail enquêtant sur le groupe anti-secret WikiLeaks.

Les accusations portées contre McGonigal ont alarmé ses anciens collègues en partie à cause de sa connaissance approfondie de tant d’éléments de l’espionnage américain. McGonigal était un expert des activités de renseignement russes visant les États-Unis, ainsi que des efforts américains pour recruter des espions russes, ont déclaré plusieurs anciens responsables du renseignement qui ont travaillé avec lui et ont parlé sous couvert d’anonymat pour décrire des sujets sensibles.

Son poste au bureau extérieur de New York lui aurait donné un accès direct aux efforts de recrutement passés et actuels, un travail coordonné avec la CIA, ont déclaré ces personnes. McGonigal était bien connu à la CIA parmi les officiers qui s’occupaient de la Russie et des questions de contre-espionnage, et il connaissait les détails de certaines opérations de renseignement visant la Russie, ont déclaré d’anciens responsables.

McGonigal n’a pas été accusé d’espionnage, mais les anciens responsables qui ont travaillé avec lui ont déclaré que ses connaissances et son expérience l’auraient exposé à un risque élevé d’être recruté par un gouvernement étranger.

Un ancien responsable a noté que McGonigal était en charge d’une enquête sur les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes en Chine qui espionnaient pour les États-Unis avaient été arrêtées et mises hors service. Dans le cadre de cette enquête, McGonigal aurait connu des détails sur les systèmes secrets que la CIA utilisait pour communiquer avec ses agents, a déclaré l’ancien responsable. On pense que ces systèmes ont joué un rôle central dans l’exposition des agents aux autorités gouvernementales.

Deripaska est au centre des travaux d’enquête du FBI depuis de nombreuses années. En 2021, des agents ont fouillé deux maisons liées à lui, l’une à DC et l’autre à New York. À l’époque, une porte-parole du magnat de l’aluminium a déclaré que les propriétés appartenaient à ses proches.

Milliardaire politiquement connecté, le nom de Deripaska est revenu à plusieurs reprises dans les récentes enquêtes américaines impliquant la Russie et la campagne présidentielle de 2016 de Donald Trump. Deripaska a fait des affaires pendant des années avec Paul Manafort, dont le mandat en tant que président de campagne de Trump est devenu un centre d’intérêt intense des enquêtes du FBI.

Manafort et Deripaska ont tous deux confirmé qu’ils avaient une relation d’affaires dans laquelle Manafort était rémunéré en tant que consultant en investissement. En 2014, Deripaska a accusé Manafort devant un tribunal des îles Caïmans d’avoir pris près de 19 millions de dollars destinés à des investissements sans tenir compte de la façon dont ils ont été utilisés.