L’ancien responsable du divertissement de C4, Phil Harris, lance sa propre production soutenue par Fremantle | Nouvelles

Phil Harris, ancien responsable du divertissement chez Channel 4, lance sa propre production non scénarisée appelée Boldprint Pictures avec le soutien de Fremantle.

Boldprint se concentrera sur la création et le développement de formats non scénarisés de réalité, de divertissement et de divertissement factuel pour les diffuseurs nationaux et internationaux et les plateformes de streaming.

L’ancien directeur du divertissement de Twofour, Lou Hutchinson, a été nommé directeur créatif de la nouvelle société.

La participation minoritaire de Fremantle dans l’entreprise réunit Harris et Hutchinson avec l’entreprise après qu’ils aient tous deux travaillé dans sa filiale Thames sous la direction d’Amelia Brown, PDG de Fremantle UK.

Au cours d’une carrière de plus de 20 ans, Harris a supervisé la production de divertissement et d’événements de Channel 4, notamment Taskmaster, The Lateish Show avec Mo Gilligan, 8 Out of 10 Cats et The Last Leg, ainsi que les nouvelles marques de retour de Jimmy Carr, I Literally Just Told You. et One Question de Claudia Winkleman.

Avant C4, Harris était directeur créatif chez Thames, supervisant les marques existantes Take Me Out, Britain’s Got Talent et The X Factor, toutes pour ITV ainsi que The Greatest Dancer (BBC One), le redémarrage de Supermarket Sweep (ITV) et Eating with My. Ex (BBC trois).

Hutchinson est responsable du divertissement chez Twofour depuis 2021, se concentrant sur le développement, la production et la création de succès révolutionnaires en matière de téléréalité et de divertissement, notamment I Kissed a Boy (BBC Three), Make Me Prime Minister (Channel 4) et Loaded in Paradise, un produit phare. show pour le lancement du streamer ITVX.

Avant Twofour, elle a travaillé avec Thames, Initial et Lime Pictures et a été productrice exécutive sur des programmes de divertissement, notamment I Can See Your Voice (BBC One), The Greatest Dancer (BBC One), Big Brother (Channel 4), The Only Way. est Essex (ITV2) et Celebs Go Dating (E4).

Harris, qui a quitté C4 à la fin de l’année dernière, a déclaré : « Notre projet d’entreprise reposera sur la création de formats mondiaux audacieux et évolutifs – une ambition qui s’aligne parfaitement avec les plans de distribution mondiale de Fremantle.

« Le développement des talents à l’écran et hors écran est la clé de notre stratégie, et cela commence avec Lou, avec qui je suis ravi de commencer ce voyage avec moi. C’est une puissance du divertissement et de la réalité, une leader créative exceptionnelle qui a constamment produit des formats à grande échelle au plus haut niveau.

Hutchinson a déclaré : « Phil et moi partageons deux décennies d’amitié qui s’étendent sur des galeries de télé-réalité, des tournages complexes, des spectacles ambitieux et tout le reste. Je suis tellement excité de bâtir une équipe brillante et une liste d’idées ensemble.

Brown a ajouté : « Chez Fremantle, nous nous engageons à travailler avec les meilleurs et Phil et Lou ont tous deux une passion, un talent et un engagement incroyables non seulement pour créer les prochains grands formats de divertissement, mais également pour nourrir de nouveaux talents. Ils ont été à l’origine de certaines des émissions les plus parlées et les plus avant-gardistes de ces dernières années et nous sommes ravis de les accueillir à nouveau dans la famille Fremantle et sommes impatients de les soutenir dans leurs ambitions de croissance.