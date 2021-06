L’ancien responsable d’Obama et Clinton quitte son poste de PDG de Teneo après une conduite en état d’ébriété à une fête

Le PDG de Teneo, Declan Kelly, prend la parole sur scène lors de Global Citizen Presents Global Goal Live: The Possible Dream au St. Ann’s Warehouse le 26 septembre 2019 à New York.

Cette vidéo virale est arrivée huit mois après que Teneo a vendu une légère participation majoritaire dans la société à CVC Capital Partners dans le cadre d’un accord qui valorisait Teneo à plus de 700 millions de dollars.

« Il a le plein soutien de sa famille, ses collègues, ses partenaires et ses amis. »

« Depuis l’événement il y a deux mois, M. Kelly s’est immédiatement engagé à la sobriété, suit des conseils continus de professionnels de la santé et a temporairement réduit ses responsabilités professionnelles », indique le communiqué de son représentant, selon The Journal.

Le président Joe Biden avait fait une apparition vidéo lors de l’événement, dont les présidents étaient le prince Harry et son épouse, Meghan Markle. Le pape François a également livré un message à l’événement.

Le Wall Street Journal a rapporté vendredi dernier que le représentant de Kelly avait déclaré que Kelly avait été « en état d’ébriété et s’était comportée de manière inappropriée envers certaines femmes et certains hommes » lors de l’événement Global Citizen.

En plus de travailler pour GM, qui aurait payé à Teneo une provision de 250 000 $ par mois , Kelly a également été conseiller auprès de General Electric et de Coca-Cola.

Le départ embarrassant de Declan Kelly est intervenu quelques jours après que General Motors a rompu ses liens avec Teneo en raison de sa conduite, et des semaines après sa démission du conseil d’administration du groupe à but non lucratif Global Citizen, l’hôte de l’événement du 2 mai en question.

Le PDG de la principale société de relations publiques et de conseil Teneo, qui était auparavant envoyé spécial en Irlande du Nord sous la secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton, a démissionné mardi après les retombées de son comportement ivre lors d’un événement caritatif de grande envergure le mois dernier.

Dans sa propre déclaration sur le site Web de Teneo posté mardi Kelly a déclaré : « Le 2 maisd J’ai commis une erreur involontaire, publique et embarrassante dont j’ai assumé l’entière responsabilité et j’ai présenté mes excuses aux personnes directement concernées, ainsi qu’à mes collègues et clients. »

« Une campagne contre la réputation de notre entreprise a suivi et pourrait même se poursuivre dans les prochains jours », a déclaré Kelly. « Cependant, quelle que soit la véracité de telles questions, je ne veux pas qu’elles soient une distraction continue pour le fonctionnement de notre entreprise. »

« Afin de protéger les employés de Teneo et de ses clients, et avec le soutien indéfectible de ma famille, j’ai décidé de quitter l’entreprise et de démissionner de mes fonctions de président-directeur général », a déclaré Kelly.

Le conseil d’administration de Teneo a nommé un autre co-fondateur de la société, le directeur de l’exploitation Paul Keary, pour remplacer Kelly en tant que directeur général.

« Nous tenons à remercier Declan pour son leadership et son dévouement au cours des dix dernières années pour faire de Teneo la société de conseil aux PDG la plus importante au monde », a déclaré la société dans un communiqué.

« Grâce au leadership de Declan et aux efforts de son excellente équipe de direction, Teneo sert aujourd’hui les plus grandes entreprises du monde avec un groupe de conseillers expérimentés dans un certain nombre de disciplines. »